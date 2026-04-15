"umjetna" duhovnost
Bog u aplikaciji: Biste li prihvatili savjete AI Isusa?
Aplikacije koje nude duhovno vodstvo uz pomoć umjetne inteligencije sve su popularnije. Nude sve: od AI verzija Isusa do budističkih pomoćnika, ali otvaraju silna pitanja o upotrebi i etici
Od hinduističkih gurua i budističkih svećenika do AI verzija Isusa, programeri koriste umjetnu inteligenciju za stvaranje avatara koji mogu širiti duhovne ideje temeljene na religijskim učenjima.
Kako piše Euronews, te aplikacije zamišljene su kao alati za približavanje religije korisnicima, dok druge nastoje digitalizirati i tumačiti drevne tekstove.
"Svaka religija, koliko mi je poznato, barem raspravlja o tome što je umjetna inteligencija, kamo ide i kakav će utjecaj imati na naše razumijevanje što znači biti čovjek“, rekla je Beth Singler, antropologinja religije i umjetne inteligencije sa Sveučilišta u Zürichu.
Jedna od takvih tvrtki, Just Like Me, razvila je AI avatar Isusa s ciljem približavanja mlađoj publici.
Videpoziv AI Isusu
Na njihovoj web stranici korisnici mogu započeti videopoziv s avatarom koji se promovira kao "vaš svakodnevni mentor za utjehu, vodstvo i nadu“.
AI Isus prikazan je kao hiperrealistična ljudska figura koja izravno komunicira s korisnikom.
Kako umjetna inteligencija postaje sve prisutnija u društvu, rastu zabrinutosti o njezinu utjecaju na mentalno zdravlje te potrebi za regulacijom.
Ipak, iz tvrtke tvrde da njihov AI Isus nudi "smisleniju“ alternativu besciljnom skrolanju, potičući razmišljanje i povezivanje.
"Ako razgovarate s Isusom ili nekim od naših AI-ja, stvara se odnos i povezanost, a oni pamte prethodne razgovore“, rekao je izvršni direktor Chris Breed.
Tvrtka navodi da je njihov model treniran na Bibliji kralja Jamesa i propovijedima.
"Ima jasno definiranu svrhu – duhovnost, vodstvo i mentorstvo“, rekao je suosnivač Jeff Tinsley.
Budistička svećenica - digitalna zen prijateljica
Slične ideje istražuju se i u Japanu unutar budizma. Zen-budistički svećenik Roshi Jundo Cohen godinama razvija AI avatar Emi Jido.
Emi je animirani lik koji se kreće i moli u zen hramu, a njezini tvorci naglašavaju da nije zamišljena kao "veliki guru“, već više kao pomoćnik ili "duhovni prijatelj“.
Godine 2024. Cohen je putem Zooma zaredio AI prototip Zbee, koji je postao novakinja-svećenica Emi Jido.
"Emi bi trebala biti zen prijatelj – netko tko pomaže ljudima u njihovoj praksi, ali i nudi riječi dobrote i mudrosti“, rekao je Cohen.
Zbog etičkih pitanja Emi Jido još nije dostupna javnosti.
"Kad stvorite dijete, ne pustite ga samo u svijet – morate ga odgojiti i usaditi mu vrijednosti“, rekla je Jeanne Lim, osnivačica tvrtke beingAI.
Cilj je, dodaje, u budućnosti učiniti Emi dostupnom svima besplatno.
"Emi je tek na početku puta koji bi mogao trajati generacijama“, rekao je Cohen.
Stručnjaci ističu da se unutar religijskih zajednica vodi sve intenzivnija rasprava o umjetnoj inteligenciji, no još uvijek nije jasno koliko ljudi zaista koristi ovakve alate.
"Nije jasno koriste li ih ljudi redovito ili je riječ o prolaznom trendu – ili pak za neke već oblikuju njihova duhovna razmišljanja“, zaključila je Singler.
