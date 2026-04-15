Stanovnici općine Klis imat će od idućeg tjedna mobilnu ambulantu

Općina Klis prva u Hrvatskoj dobiva mobilnu ambulantu koja će s radom krenuti u ponedjeljak 20. travnja, potvrdio je u srijedu ravnatelj Doma zdravlja Splitsko-dalmatinske županije Marko Rađa.
Oglas
To znači da će tim obiteljske medicine, liječnik i medicinska sestra, obilaziti stanovnike u općinama Muć, Klis, Lećevica, Prgomet i Seget, izdavati recepte i uputnice, provoditi osnovnu dijagnostiku, pratiti kronične bolesnike te obavljati kućne posjete nepokretnim pacijentima-
Stanovnici će i dalje biti upisani kod svog liječnika obiteljske medicine neovisno o medicinskoj usluzi u mobilnoj ambulanti.
Ravnatelj županijskog Doma zdravlja pojasnio je da će u mobilnoj ambulanti raditi liječnica, uz nju će biti medicinska sestra, te vozač. Pacijenti će moći napraviti krvnu sliku, izmjeriti tlak, šećer i snimiti EKG. U mobilnoj ambulanti će raditi ista liječnica, a medicinske sestre, koje rade u patronaži a žive na tom području, izmjenjivat će se u radu.
Načelnik Klisa Jakov Vetma zadovoljan je što će to omogućiti kvalitetniju zdravstvenu uslugu stanovnicima u ruralnim područjima.
"Mi smo kao općina prije desetak godina aplicirali za jedan takav projekt prema EU fondovima, no nismo prošli. Međutim drago mi je da je županija našim stanovnicima osigurala mobilnu ambulantu", kazao je Vetma.
Ministarstvo zdravstva, u suradnji s 20 županija i domovima zdravlja, uspostavlja mrežu mobilnih ambulanti koje će ciljano djelovati na područjima s ograničenom dostupnošću zdravstvenih usluga, u ruralnim i teško dostupnim područjima te na otocima. Planirano je uvođenje ukupno 33 mobilne ambulante.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas