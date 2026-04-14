Izabrani najšareniji gradovi svijeta, na popisu je i jedan hrvatski

Studija irske tvrtke za putno osiguranje JustCover odabrala je Lisabon kao najšareniji grad na svijetu. Na analiziranim fotografijama portugalske prijestolnice otkriveno je više od 2,6 milijuna boja. Na popisu se, na visokom 11. mjestu, nalazi i naš Dubrovnik.
U vrijeme kada se putovanja sve više dokumentiraju na društvenim mrežama, estetika i vizualni utjecaj postali su čimbenici koje treba uzeti u obzir pri odabiru destinacije za odmor, barem za one koji uživaju u fotografiranju i stvaranju sadržaja. Prema studiji JustCovera, u vizualnim zapisima Lisabona identificirano je više od 2,6 milijuna boja.
Portugalska prijestolnica poznata je po svojim pastelnim zgradama i pločicama s uzorkom koje prekrivaju povijesne četvrti poput Alfame, kao i po žutim tramvajima koji voze njezinim uskim ulicama, prenosi Euronews.
Kuala Lumpur u Maleziji nalazi se na drugom mjestu, s upečatljivim kontrastom boja između modernih nebodera i tradicionalnih zgrada, uključujući ukrašene hramove i svetišta. Stepenice duginih boja u špiljama Batu često se povezuju s odredištem i, iako se ne nalaze u samom gradu, udaljene su samo kratku vožnju.
Grad Porto zauzima treće mjesto, što pojačava prisutnost Portugala na tablici. Kao i u Lisabonu, krovovi od terakote i kultne šarene kuće uz rijeku Douro pomažu u osiguravanju njegove prepoznatljivosti. Popločane ulice i povijesni vinski podrumi također posjetiteljima pružaju autentičan uvid u portugalski život i boje grada.
Na četvrtom mjestu je lučki grad Cartagena u Kolumbiji, poznat po svojim živopisnim bojama. Jedna od njegovih znamenitosti je žuti toranj sa satom na glavnom ulazu u Stari grad. Duž ulica, zgrade u duginim nijansama i balkoni prepuni cvijeća dodaju još više boja gradu.
Rio de Janeiro u Brazilu zauzima peto mjesto među najšarenijim gradovima, s više od 2,3 milijuna jedinstvenih boja identificiranih na slikama njegovih krajolika i zgrada. Selarónove stepenice, prekrivene žutim, plavim i zelenim pločicama, jedna su od najznačajnijih znamenitosti grada, koja svake godine privlači milijune turista.
Za ovu analizu odabrane su reprezentativne dnevne fotografije svake lokacije, bez jakih filtera. Zatim je korišten alat za identifikaciju broja boja prisutnih na slikama, otkrivajući najživopisnije destinacije.
Ovo je 15 najšarenijih gradova na svijetu:
- Lisabon
- Kuala Lumpur
- Porto
- Cartagena
- Rio de Janeiro
- Guanajuato
- Havana
- Hanoi
- New Orleans
- Medellin
- Dubrovnik
- Singapur
- Antigua
- Barcelona
- New York
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
