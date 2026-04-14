Četiri horoskopska znaka do kraja travnja ostvaruju sve ono o čemu su sanjali

Ovo je veliki mjesec za četiri horoskopska znaka čije se želje ostvaruju do kraja travnja 2026.
Prema astrologinji Amy Demure, određeni znakovi ponovno se rađaju kao potpuno drugačije osobe i počinju uviđati kako se njihovi najluđi snovi pretvaraju u stvarnost.
Znakovi kojima se do kraja travnja 2026. ostvaruju želje
Bik
Kada Uran, planet koji vlada nepredvidivošću, napusti vaš znak na kraju mjeseca, time završava osmogodišnji karmički ciklus borbe i kaosa, rekla je Demure, a prenosi Your Tango.
Otkako je Uran prvi put ušao u znak Bika 2018. godine, vjerojatno ste doživjeli gubitke i razočaranja u svim područjima života. No nikada niste prestali vjerovati i raditi na svojim željama – i to se sada isplaćuje. U narednom razdoblju život će neminovno postajati lakši kako se te želje počnu ostvarivati, prenosi Zadovoljna.rs.
Kako mjesec odmiče, konačno ćete moći postići dugoročan uspjeh i stabilnost u karijeri i odnosima s drugima, na način na koji prije niste mogli. Uz to, Venera, planet novca, nalazi se u vašem znaku. Uz svu tu magnetsku energiju, budite spremni da se sve ono što ste priželjkivali polako počne ostvarivati.
Ovan
S toliko energije u vašem znaku ovog mjeseca, travanj je za vas iznimno intenzivno razdoblje. Upravo je to zamah koji vam je potreban da bi se vaše želje ostvarile. Zapravo, ovog mjeseca prolazite kroz jednu od najvećih transformacija u posljednjih nekoliko godina, rekla je Demure. „U vaš život slijevat će se više karme nego ikada prije.“
To znači da, ako ste zaista ulagali trud, očekujte nagrade. Bilo da je riječ o karijeri ili odnosima s drugima, očekujte obilje kakvo dosad niste iskusili. Naučili ste karmičke lekcije i spremni ste krenuti naprijed. Sada je vrijeme da radite vrijedno i promatrate kako se nagrade množe.
Blizanci
S Uranom, planetom iznenadnih promjena, koji 25. travnja ulazi u vaš znak, ovaj mjesec označava početak nove ere brzog napretka i ubrzanih rezultata, objasnila je Demure. To znači da se sve one želje u koje ste ulagali energiju ostvaruju prije nego kasnije.
Ako ste osjećali stagnaciju ili kao da ste zapeli u životu, dobra vijest je da to neće trajati zauvijek. Zapravo, ono najgore je iza vas. Očekujte velike pobjede što više truda budete ulagali.
Ribe
Travanj je za vas prekrasan mjesec. Kako je Demure objasnila, „ovo je mjesec u kojem možete vrlo brzo steći veliko priznanje i slavu“. Od jačanja reputacije do velikih pomaka u karijeri, očekujte da će svi biti privučeni vašom energijom tijekom travnja.
Iako je vaš život vjerojatno bio spor i stagnirajući tijekom proteklog razdoblja zbog snažnog utjecaja retrogradnog Merkura, Merkur i Mars obilježili su početak mjeseca u vašem znaku, dajući vam snažan poticaj popularnosti i motivacije. Kako obje planete prelaze u znak Ovna, vaš život ubrzava tempo i sve se brže krećete prema svojim ciljevima.
