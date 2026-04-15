Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nije skrivao podršku Viktoru Orbanu na izborima u Mađarskoj, a kad do nje nije došlo, ubrzo je pokazao nervozu odgovarajući na poruke novog mađarskog premijera Petera Magyara.
Otišao je toliko daleko da je jednu Magyarovu izjavu čak ocijenio glupom. Posebno su ga pogodile dvije teme koje je otvorio, eksploziv u Kanjiži i pitanje tko "kumuje" njegovu prijateljstvu s Viktorom Orbanom i Robertom Ficom.
"Ovo nije njegova zemlja i nema nikakve ingerencije u ovoj zemlji da bi provodio istrage. Mi istrage provodimo na vrlo, vrlo profesionalan i objektivan način. Šutio sam i kada su lagali da je to netko namjestio i da je riječ o lažnoj zastavi i svemu ostalom, jer se nisam htio miješati u njihove izbore", rekao je Vučić.
Potom je riječima "hajde, odgovori tko kumuje velikim prijateljstvima Viktora Orbana, Roberta Fica i Vučića".
"Nema pojma. Nego je to, hajde malo, da ne kažem do kraja sve, nego da se pomisli da je to Putin ili netko drugi. Da ne brinemo o odnosima s Mađarima u našoj zemlji, da ne brinemo o odnosima s Mađarskom, nazvao bih tu izjavu glupom i neodgovornom, ovako to neću učiniti", izjavio je Vučić.
Kako je objasnio, s Orbanom dijeli istog kuma, a to su "sloboda govora, mišljenja i djelovanja".
"Sve češće proziva samoga sebe"
Komentirajući nastup predsjednika Srbije prema Peteru Magyaru, Jelica Minić iz Europskog pokreta u Srbiji kaže da je riječ o krajnje neprimjerenom, nekulturnom i uvredljivom ispadu.
"Time je postavio temelje za buduće odnose s novoizabranim vlastima u Mađarskoj. Predsjednik Vučić u svojim beskrajnim monolozima sve češće proziva samoga sebe jer izgovara ono neizrečeno, ali poručeno, kada ga spominju političari iz Europe. Budući da je Magyar rekao da zna tko kumuje "velikom prijateljstvu" Orbana, Vučića i Fica, sam je prozvao kuma kojega smo svi prepoznali", kaže Minić pa dodaje:
"Imajući u vidu da su izbori u Mađarskoj zadali težak udarac ekstremnoj desnici širom Europe, ali i u SAD-u, bilo je sasvim očekivano da nervoza zahvati i vlast u Srbiji. Kao da se u jednom trenutku čarapa počela parati s drugog kraja, ovaj put kao rezultat pobune građana. To je očekivani ishod i u Srbiji, prije ili kasnije, ali čak i u SAD-u. A vrtlog rasparane čarape mogao bi zahvatiti i samu Rusiju, jer val plime nikoga ne štedi."
