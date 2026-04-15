"Imajući u vidu da su izbori u Mađarskoj zadali težak udarac ekstremnoj desnici širom Europe, ali i u SAD-u, bilo je sasvim očekivano da nervoza zahvati i vlast u Srbiji. Kao da se u jednom trenutku čarapa počela parati s drugog kraja, ovaj put kao rezultat pobune građana. To je očekivani ishod i u Srbiji, prije ili kasnije, ali čak i u SAD-u. A vrtlog rasparane čarape mogao bi zahvatiti i samu Rusiju, jer val plime nikoga ne štedi."