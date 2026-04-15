Zagreb kreće u obnovu popularnog kina

Grad Zagreb pokrenuo je javnu nabavu za izvođenje radova cjelovite obnove Kina Tuškanac koje je izvan funkcije zbog oštećenja nosive konstrukcije nastalih u potresima, a procijenjena vrijednost obnove i opremanja, koje će u potpunosti financirati Grad, iznosi 7 milijuna eura bez PDV-a.
Oglas
Početak radova planiran je za jesen, završetak se očekuje u roku od 12 mjeseci, a iz Gradske uprave u priopćenju u srijedu navode da će obnova ukupno oko 2.400 metara četvornih kina obuhvaćati ojačanje konstrukcije i cjelovito uređenje uz očuvanje vanjskog izgleda i osnovne namjene prostora.
Predviđeno je ojačanje lukova u prizemlju primjenom suvremenih materijala, ugradnja novih armiranobetonskih stupova, zamjena oštećenih drvenih greda te potpuna rekonstrukcija krovišta novom čeličnom konstrukcijom, uz očuvanje postojećeg stropa velike dvorane.
Obnavlja se i Kino Europa
"Kino Tuškanac godinama je jedno od ključnih mjesta nekomercijalnog filmskog programa u Zagrebu, prepoznato po prikazivanju klasika, autorskog filma i festivalskih programa. Njegova obnova važna je ne samo zbog sigurnosti i očuvanja prostora, nego i zbog prikazivanja kvalitetnog filmskog sadržaja koji oblikuje kulturni život grada. Cilj nam je vratiti Tuškanac publici u punom kapacitetu, kao mjesto susreta, razmjene ideja i vrhunskog filmskog programa“, poručio je tim povodom zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.
Iz Grada podsjećaju i da su u veljači počeli radovi i na revitalizaciji Kina Europa, a očekuje se da će biti gotovi krajem 2027. godine te bi, kako ističu, Zagrepčani do kraja sljedeće godine trebali na raspolaganju ponovno imati dva iznimna prostora filmske umjetnosti i kulture općenito.
Pročitajte još
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas