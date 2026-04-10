Što se sluša u svemiru? NASA objavila playlistu za buđenje s Artemisa II

Dobro odabrana playlista za buđenje ključna je za početak dana, jer pravi izbor pjesama može uljepšati jutro rastjeravši zvukove budilice. Jeste li se ikada pitali što astronauti s Artemisa II slušaju ujutro, 406.771 kilometar od Zemlje?
Odgovor je dala NASA, čija kontrola misije koristi glazbu za pozdrav astronauta i početak njihovog dana u orbiti. Riječ je o praksi koja navodno pomaže u izgradnji zajedništva i podizanju morala među astronautima i zemaljskim timovima.
Nacionalna uprava za aeronautiku i svemir otkrila je playlistu pjesama za buđenje koju je odabrala posada Artemisa II - zapovjednik Reid Wiseman, pilot Victor Glover te specijalisti misije Christina Koch i Jeremy Hansen.
"Tražili ste. Evo je. Službena playlista pjesama za buđenje Artemisa II", napisala je NASA na Instagramu. "Svaku pjesmu odabrala je ekipa Moon, nastavljajući tradiciju koja je započela prije više od 50 godina", dodali su, prenosi Euronews.
Evo playliste:
'Sleepyhead' od Young & Sick
'Green Light (feat. André 3000)' od Johna Legenda i Andréa 3000
'In a Daydream' od Freddy Jones Banda
'Pink Pony Club' od Chappell Roan
'Working Class Heroes (Work)' od CeeLo Greena
'Good Morning' od Mandise i TobyMaca
'Tokyo Drifting' od Glass Animalsa i Denzela Curryja
'Under Pressure' od Queena i Davida Bowieja
'Lonesome Drifter' od Charleyja Crocketta
"Hvala vam puno! Moj život više nikada neće biti isti", napisao je Young & Sick u komentarima na Instagramu, dok su i Glass Animals podijelili svoju zahvalnost: "Ovo je najkul stvar koja mi se ikada dogodila u životu".
Što se tiče Denzela Curryja, objavio je "Do beskonačnosti i dalje", dodavši da je sada "prvi reper koji je svirao u svemiru".
Misija Artemis II lansirana je 1. travnja i završava danas, slijetanjem u Tihi ocean.
Misija je postavila novi rekord za najveću udaljenost koju su ljudi ikada prešli od Zemlje (406.771 kilometar).
