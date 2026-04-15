Oglas

VJERUJE U MAGYARA

Trumpa ne brine Orbanov poraz: Mislim da će novi čovjek obaviti dobar posao

author
Hina
|
15. tra. 2026. 08:06
Viktor Orban, Donald Trump
AFP / SAUL LOEB

Američki predsjednik Donald Trump rekao je novinaru ABC Newsa Jonathanu Karlu da ga ne brine Orbanov poraz u Mađarskoj te da mu se sviđa novoizabrani premijer Peter Magyar.

Oglas

"Mislim da će novi čovjek obaviti dobar posao - dobar je čovjek", rekao je Trump novinaru.

Trump je rekao da ne zna bi li bilo kakve razlike da je otišao u Mađarsku umjesto potpredsjednika J. D. Vancea voditi kampanju za Orbana.

"Znatno je zaostajao", rekao je Trump.

"Nisam bio toliko uključen u ovo. Viktor je ipak dobar čovjek."

Trump je podržavao Orbana uoči glasovanja, čak je i kratko govorio prošli tjedan na predizbornom skupu u Mađarskoj, kada je Vance telefonirao svom šefu nakon što je izašao na pozornicu.

No Orban je izgubio vlast nakon 16 godina jer su Mađari u rekordnom broju glasali za proeuropski kurs koji je predvodio njegov rival s desnog centra Peter Magyar.

Teme
donald trump jd vance mađarski izbori viktor orban

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ