Trumpa ne brine Orbanov poraz: Mislim da će novi čovjek obaviti dobar posao

Američki predsjednik Donald Trump rekao je novinaru ABC Newsa Jonathanu Karlu da ga ne brine Orbanov poraz u Mađarskoj te da mu se sviđa novoizabrani premijer Peter Magyar.
"Mislim da će novi čovjek obaviti dobar posao - dobar je čovjek", rekao je Trump novinaru.
Trump je rekao da ne zna bi li bilo kakve razlike da je otišao u Mađarsku umjesto potpredsjednika J. D. Vancea voditi kampanju za Orbana.
"Znatno je zaostajao", rekao je Trump.
"Nisam bio toliko uključen u ovo. Viktor je ipak dobar čovjek."
Trump je podržavao Orbana uoči glasovanja, čak je i kratko govorio prošli tjedan na predizbornom skupu u Mađarskoj, kada je Vance telefonirao svom šefu nakon što je izašao na pozornicu.
No Orban je izgubio vlast nakon 16 godina jer su Mađari u rekordnom broju glasali za proeuropski kurs koji je predvodio njegov rival s desnog centra Peter Magyar.
