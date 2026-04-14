Hoće li pregovori donijeti dogovor o sucima?

Danas će se sastati saborski Odbor za pravosuđe na kojem je jedna od točaka dnevnog reda i davanje mišljenja o kandidatima za predsjednika Vrhovnog suda.
Bit će to sedmi pokušaj da Odbor donese mišljenje koji bi proslijedio predsjedniku države kako bi Saboru predložio kandidata za čelno mjesto u toj instituciji, koje je upražnjeno već 13 mjeseci.
Do sada Odbor nije uspio donijeti to mišljenje jer su članovi iz redova vladajuće većine ili rušili kvorum ili točku skidali s dnevnog reda jer se 'nisu stekli uvjeti', a sve zbog traženja vladajućih da se o toj dužnosti i izboru tri nova ustavna suca raspravlja u paketu, što oporba ocjenjuje neustavnim i nezakonitim.
Kako su prošli tjedan ipak nastavljeni razgovori i neformalne konzultacije između vladajućih i oporbe o izboru novih ustavnih sudaca, pri čemu su obje strane izjavile spremnost na dogovor i uvjerenje da će do glasanja 21. travnja uspjeti doći do dogovora, sjednica Odbora za pravosuđe pokazat će postoji li dobra volja.
Naime, oporba traži odvajanje ta izborna procesa te da se odblokira izbor čelne osobe Vrhovnog suda pa uspije li ovaj put Odbor donijeti mišljenje, bit će to pomak s 'mrtve točke' koji bi mogao dovesti do dogovora i o ustavnim sucima.
