Turska "košarica" za Trumpa: NATO nije obvezan ponovno otvoriti tjesnac!

Alberto PIZZOLI / AFP

Američki predsjednik Donald Trump uputio je ultimatum NATO saveznicima da u roku od nekoliko dana pronađu rješenje za ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca. Turska, koja ima drugu najveću vojsku u NATO-u, poručuje da Savez nije obvezan intervenirati.

Podijeli

Oglas

"NATO saveznici nisu 'obvezni' pomoći Sjedinjenim Američkim Državama i Izraelu u ratu protiv Irana, izjavio je turski ministar trgovine Ömer Bolat za emisiju Europe Today na Euronewsu.

Trump je u Washingtonu uputio ultimatum glavnom tajniku NATO-a Marku Rutteu, pozivajući saveznike da u roku od nekoliko dana pronađu rješenje za ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca.

Rutte se nalazi u Washingtonu na nizu sastanaka, uključujući i zatvoreni susret s američkim predsjednikom, kao i s državnim tajnikom Marcom Rubiom i ministrom obrane Peteom Hegsethom.

Unatoč privremenom primirju postignutom u utorak navečer s ciljem obnove prometa, kroz tjesnac trenutno prolazi tek ograničen broj brodova.

Ništa od Trumpova "hitnog rješenja"

Koalicija od oko 40 zemalja - uglavnom članica NATO-a, uz Japan, Južnu Koreju i Australiju - radi na strategiji osiguravanja plovnog puta nakon završetka neprijateljstava.

Međutim, Trump traži hitno rješenje, uključujući raspoređivanje vojnih sredstava i pomorskih snaga.

"Uloga NATO-a prvenstveno je odvraćanje radi očuvanja mira i sigurnosti na europskom kontinentu, ali i globalno", rekao je Bolat.

Na pitanje imaju li članice NATO-a pravo podsjetiti Trumpa da je Savez obrambenog karaktera i da nije sudjelovao u planiranju sukoba, Bolat je odgovorio potvrdno.

Članice NATO-a odbacile su početne američke pozive za podršku vojnoj kampanji u Iranu, ističući da nisu bile konzultirane prije napada.

Također su ponovno naglasile obrambeni mandat Saveza, odbacujući tvrdnje Bijele kuće da su dužne intervenirati zajedno sa SAD-om.