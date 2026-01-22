RH još razmatra sve aspekte
Trump osnovao Odbor za mir, ceremoniji potpisivanja povelje prisustvovala i predstavnica Hrvatske
Američki predsjednik Donald Trump u četvrtak je u Davosu i službeno osnovao svoj Odbor za mir, nazivajući ga "jednim od najvažnijih ikad stvorenih tijela", te najavljujući suradnju s UN-om, nakon strahova da će odbor potkopati djelovanje Svjetske organizacije.
Odbor je prvotno zamišljen kao tijelo koje će nadzirati provedbu mira i obnovu u Pojasu Gaze, no prošireno je na inicijativu za koju europske i dio drugih država smatraju da će potkopati Ujedinjene narode.
Trump se na samom početku svog govora kojim je inaugurirao odbor, uoči potpisivanja njegove povelje, osvrnuo na tu zabrinutost.
„Svi žele biti dio odbora, a surađivat ćemo s mnogim drugima, uključujući Ujedinjene narode”, rekao je na Svjetskom ekonomskom forumu uz prisutnost dvadesetak svjetskih čelnika na pozornici.
Tamo su bili dužnosnici poput mađarskog premijera Viktora Orbana, argentinskog predsjednika Javiera Mileia, azerbajdžanskog čelnika Ilhama Alijeva, kazahstanskog predsjednika Kasima-Žomarta Tokajeva i kosovske predsjednice Vjose Osmani.
Prisustvovala i predstavnica RH
Ceremoniji je prisustvovala hrvatska veleposlanica u Švicarskoj Andrea Bekić. No premijer Andrej Plenković dan ranije rekao je da će Hrvatska prvo procijeniti pravne i druge aspekte prije eventualnog pridruživanja, no da podržava svaku inicijativu koja može dovesti do mira.
Trump je na ceremoniji rekao da bi odbor mogao postati „jedan od najznačajnijih tijela ikad stvorenih”, dodajući da je počašćen što će on biti njegov predsjednik.
Nakon osnivanja odbora „možemo postići štogod želimo”, nastavio je republikanac, dodajući da će surađivati s Ujedinjenim narodima.
Za tu je međunarodnu organizaciju, godinama metu njegovih kritika, rekao da ima „ogroman potencijal” i „odlične ljude”, no da se taj potencijal dosad nije ostvario.
Suradnja odbora i UN-a bit će nešto „vrlo, vrlo jedinstveno za svijet” te „prvi korak prema vedrijim danima za Bliski istok”, poručio je Trump u svom govoru u kojem je ponovio svjetske ratove koje je, tvrdi, osobno zaustavio.
Trump je u govoru u naglasio i da postoji predanost da se osigura demilitarizacija i „prekrasna obnova” Gaze.
Ako palestinski pokret Hamas odbije razoružanje, nastavio je Trump, to će biti „njegov kraj”. To će biti teško jer se njegovi militanti „doslovno rađaju s puškama u rukama”, smatra američki predsjednik.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
