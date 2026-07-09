Trump pokrenuo nove napade na Iran, dijelovi zemlje ostali bez struje

Ipak, Trump, koji je i ranije prijetio eskalacijom vojnog sukoba prije nego što bi ublažio retoriku, rekao je da ne očekuje povratak otvorenom ratu te da još nije jasno hoće li se pregovori o trajnom sporazumu nastaviti. Na konferenciji za novinare kasnije tijekom dana izjavio je da ne vjeruje kako će rat ponovno izbiti. "Što god da se dogodi, završit će vrlo brzo... i samo će povećati sigurnost, uključujući sigurnost opskrbe naftom", rekao je.