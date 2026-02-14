Trump: Promjena režima u Iranu bila bi najbolja stvar koja se može dogoditi

Izvor upoznat s tim pitanjem rekao je za Reuters da će američki izaslanici Steve Witkoff i Jared Kushner u utorak u Ženevi održati pregovore s Iranom, a predstavnici Omana bit će posrednici. Izvor je rekao da će se Witkoff i Kushner u utorak u Ženevi sastati i s dužnosnicima Rusije i Ukrajine u sklopu američkog nastojanja da se okonča rat u Ukrajini.