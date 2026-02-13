Oglas

Savjeti za buduće vlasnike

Ovo su pasmine pasa s najkraćim životnim vijekom

author
N1 Info
|
13. velj. 2026. 21:56
pas Unsplash
Unsplash

Iako pse smatramo vjernim suputnicima, neke pasmine nažalost imaju puno kraći životni vijek. Na to utječu genetika, veličina, ali i sklonost određenim nasljednim bolestima.

Poznavanje prosječnog životnog vijeka psa može pomoći vlasnicima da pruže adekvatnu njegu i na vrijeme obrate pozornost na moguće zdravstvene probleme.

Ovčar živi oko 10 godina, buldog oko osam...

Njemački ovčar, jedna od najpopularnijih pasmina na svijetu, živi u prosjeku oko deset godina. Iako je poznat po svojoj inteligenciji i odanosti, često se susreće s problemima poput displazije kukova i laktova, nadutosti i degenerativnih bolesti kralježnice, što mu može skratiti životni vijek.

Američki buldog živi u prosjeku oko osam godina. Ova snažna i energična pasmina često je sklona problemima sa zglobovima, posebno displaziji kukova i laktova, što s vremenom može dovesti do boli i razvoja artritisa ako se ne liječi na vrijeme.

Osim problema s kostima i zglobovima, američki buldozi često imaju osjetljivu kožu. Alergije su česta pojava, a u rjeđim slučajevima može se javiti i ihtioza - stanje koje uzrokuje suhu, perutavu i iritiranu kožu. Redovita njega, pravilna prehrana i veterinarski pregledi mogu pomoći u ublažavanju ovih problema i očuvanju kvalitete života psa.

Bokseri i haskiji ne žive dugo

Bokseri također rijetko prelaze deset godina. Kao veći psi, pod većim su opterećenjem kada je u pitanju rad srca i drugih organa. Osim toga, skloni su raznim oblicima raka i neuroloških bolesti, a mnogi od njih razvijaju ozbiljnije zdravstvene probleme već u srednjoj dobi, piše Klix.

Haskiji u prosjeku žive nešto manje od deset godina. Iako se smatraju izdržljivim i aktivnim psima, mogu imati problema s kukovima i vidom, uključujući kataraktu i glaukom. Redovita njega i veterinarski pregledi važni su kako bi ostali vitalni što dulje.

Popis pasmina s kraćim životnim vijekom uključuje i čivavu, koja u prosjeku živi osam godina. Iako je riječ o malom psu, to ne znači da je pošteđen zdravstvenih problema. Bolesti srca, posebno u starijoj dobi, jedan su od najčešćih uzroka smrti.

Teme
bolesti srca dugovječne pasmine pasmine psi

