Trumpova administracija tajno sprema plan za dan poslije Madurovog pada

Drugi izvor upoznat s planiranjem rekao je da je “odgovornost američke vlade da se pripremi za sve scenarije širom svijeta koji se mogu, ali i ne moraju dogoditi”. Planovi se čvrsto drže unutar Vijeća za sigurnost domovine u Bijeloj kući, pod vodstvom Stephena Millera, koji je posljednjih mjeseci blisko surađivao s državnim tajnikom i vršiteljem dužnosti savjetnika za nacionalnu sigurnost, Marcom Rubiom, u naporima vezanim uz Venezuelu.