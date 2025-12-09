javlja cnn
Trumpova administracija tajno sprema plan za dan poslije Madurovog pada
Mjesecima nakon pritiska koji je uključivao slanje tisuća američkih vojnika i udarne grupe nosača aviona u Karibe, te ponovljenih prijetnji predsjednika Donalda Trumpa protiv venezuelskog lidera Nicolása Madura, administracija Donalda Trumpa sada radi na planovima za “dan poslije” u slučaju da Maduro bude uklonjen s vlasti, navode dva visoka dužnosnika administracije i još jedan izvor upoznat s razgovorima.
Više opcija za američku intervenciju
Prema navodima izvora, planovi se tiho izrađuju i zadržavaju unutar Bijele kuće.
Obuhvaćaju više opcija za eventualnu američku intervenciju kako bi se popunio vakuum vlasti i stabilizirala zemlja ako Maduro dobrovoljno ode kao dio dogovorenog odlaska, ili bude prisiljen napustiti funkciju nakon američkih napada na ciljeve unutar Venezuele ili drugih izravnih akcija, kažu izvori.
Javno, američki dužnosnici tvrde da je cilj vojnog raspoređivanja u Karibima i napada na brodove s drogom smanjenje protoka narkotika u SAD, ali interno planiranje jasno ukazuje na to da Trump ozbiljno razmatra prisilno uklanjanje Madura, što dužnosnici privatno priznaju.
Trump: I’d have “no problem” releasing the video of the second Venezuela boat strike.— The Recount (@therecount) December 8, 2025
Trump, 5 days later: I never said that. This is ABC fake news. pic.twitter.com/P2jWCNHfVJ
CNN je ranije izvijestio da Trump još nije donio odluku o tome kako će riješiti krizu, a unutar administracije postoje snažno podijeljene frakcije s potpuno različitim stavovima o mogućim vojnim ili tajnim operacijama za uklanjanje Madura. Iako je Trump više puta prijetio eskalacijom, uključujući kopnene udare, dva visoka dužnosnika kažu da ne postoji volja za dubljim američkim angažmanom u toj zemlji.
Trump iznio ultimatum?
Trump je krajem prošlog mjeseca razgovarao telefonom s Madurom, samo nekoliko dana prije nego što je u SAD-u stupila na snagu odluka o proglašavanju Madura i njegovih suradnika članovima strane terorističke organizacije. Prema jednom visokom dužnosniku Bijele kuće, razgovor nije bio naročito napet, ali je predsjednik iznio svojevrsni ultimatum, poručivši Maduru da je u njegovom interesu da napusti zemlju te da Trump namjerava nastaviti “dizati u zrak” brodove.
U intervjuu za Politico objavljenom danas, Trump je rekao da ne želi otkriti koliko daleko je spreman ići kako bi svrgnuo Madura, ali je dodao da su “njegovi dani odbrojani”.
During a recent interview Trump is asked about removing Maduro from power,— CNW (@ConflictsW) December 9, 2025
He refuses to rule out any options and says “Maduros days are numbered”
Trump also added that he wanted
“The people of Venezuela to be treated well”#Venezuela
pic.twitter.com/TPCV0huV6F
Trump nije isključio mogućnost da SAD izravno sudjeluju u smjeni režima, a planiranje unutar Vijeća za nacionalnu sigurnost Bijele kuće ostavlja mu sve opcije otvorene.
“Posao savezne vlade je da uvijek priprema plan A, B i C”, rekao je jedan visoki dužnosnik administracije, ističući da predsjednik ne bi upućivao ovakve prijetnje kada ne bi imao tim spreman reagirati na različite ishode.
U planove uključena i dobitnica Nobela za mir
Drugi izvor upoznat s planiranjem rekao je da je “odgovornost američke vlade da se pripremi za sve scenarije širom svijeta koji se mogu, ali i ne moraju dogoditi”. Planovi se čvrsto drže unutar Vijeća za sigurnost domovine u Bijeloj kući, pod vodstvom Stephena Millera, koji je posljednjih mjeseci blisko surađivao s državnim tajnikom i vršiteljem dužnosti savjetnika za nacionalnu sigurnost, Marcom Rubiom, u naporima vezanim uz Venezuelu.
Dobitnica Nobelove nagrade za mir Machado uključena u planove za "dan poslije"
Venezuelska oporba koju predvode María Corina Machado i Edmundo González godinama radi na planovima za “dan poslije” i neke elemente tih planova već je javno predstavila. Njihovi napori obuhvaćaju sigurnost, ekonomiju, energetiku, infrastrukturu i obrazovanje, rekao je za CNN oporbeni lider David Smolansky.
100-satne i 100-dnevni planovi
Oporba priprema “100-satne” i “100-dnevne” planove za korake nakon Madura, a ti su planovi podijeljeni s različitim dijelovima Trumpove administracije, kaže jedan izvor. Nije jasno koliko je administracija zaista uvažila te prijedloge.
Trumpova administracija proglasila je Gonzáleza “legitimnim predsjednikom” Venezuele nakon što je SAD zaključio da je osvojio najviše glasova na prošlogodišnjim izborima. Tijekom ljeta vodili su se neformalni razgovori unutar administracije o scenariju prema kojem bi Machado i González preuzeli državu ako Maduro bude uklonjen, navode dužnosnici. Machado je javno pohvalila Trumpa i poručila da bi Venezuela blisko surađivala sa SAD-om.
Sada je planiranje za “dan poslije” intenzivirano, jer mora uzeti u obzir brojne scenarije u kojima bi Maduro mogao otići. Nije jasno ni je li administracija odlučila kako bi ga mogla ukloniti, što dodatno komplicira izradu detaljnih planova.
