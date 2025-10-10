María Corina Machado iz Venezuele dobitnica je Nobelove nagrade za mir za 2025. godinu.
Predsjednik Nobelovog odbora Jorgen Watne Frydnes započeo je proglašenje dobitnice riječima da nagrada ide "hrabroj i predanoj zagovornici mira".
"Ženi koja održava plamen demokracije živim usred rastuće tame."
María Corina Machado iz Venezuele dobitnica je Nobelove nagrade za mir za 2025. godinu, rekao je, a javlja BBC.
U objavi na platformi X, odbor navodi da je dodijelio Maríi Corini Machado Nobelovu nagradu za mir "zbog njezina neumornog rada na promicanju demokratskih prava naroda Venezuele i zbog njezine borbe za postizanje pravedne i mirne tranzicije iz diktature u demokraciju“.
Machado je "ključna ujedinjujuća figura"
María Corina Machado prima Nobelovu nagradu za mir jer je jedna od "najizvanrednijih primjera" hrabrosti u Latinskoj Americi u novije vrijeme.
Machado je bila ključna ujedinjujuća figura, dodaje predsjednik odbora.
"To je upravo ono što leži u samom srcu demokracije – naša zajednička volja da branimo načela vladavine naroda, čak i kada se međusobno ne slažemo.
U vremenu kada je demokracija ugrožena, važnije je nego ikad braniti taj zajednički temelj."
Jorgen Watne Frydnes opisao je kakva je situacija u Venezueli, rekavši da je rad na promicanju demokracije opasan.
Machado se zauzela za slobodne i poštene izbore prije više od 20 godina – izabrala je glasačke listiće umjesto metaka, kaže on.
Dodaje da je godinama radila za slobodu.
Podsjetimo, Američki predsjednik Donald Trump i ove godine vodio je kampanju za Nobelovu nagradu, a činio je to još od svog prvog mandata, kada je rekao da "mnogi ljudi" misle da je zaslužuje.
Lani je bilo 286 nominiranih, a nagradu je dobila japanska organizacija Nihon Hidankyo za nastojanja da postigne svijet bez nuklearnog oružja i za svjedočanstva zašto se ono nikada više ne smije upotrijebiti.
