iz Venezuele

Dobitnica Nobelove nagrade za mir Maria Corina Machado

author
N1 Info
|
10. lis. 2025. 10:14
Maria Corina Machado
REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria/File Photo

María Corina Machado iz Venezuele dobitnica je Nobelove nagrade za mir za 2025. godinu.

Predsjednik Nobelovog odbora Jorgen Watne Frydnes započeo je proglašenje dobitnice riječima da nagrada ide "hrabroj i predanoj zagovornici mira".

"Ženi koja održava plamen demokracije živim usred rastuće tame."

María Corina Machado iz Venezuele dobitnica je Nobelove nagrade za mir za 2025. godinu, rekao je, a javlja BBC.

U objavi na platformi X, odbor navodi da je dodijelio Maríi Corini Machado Nobelovu nagradu za mir "zbog njezina neumornog rada na promicanju demokratskih prava naroda Venezuele i zbog njezine borbe za postizanje pravedne i mirne tranzicije iz diktature u demokraciju“.

Machado je "ključna ujedinjujuća figura"

María Corina Machado prima Nobelovu nagradu za mir jer je jedna od "najizvanrednijih primjera" hrabrosti u Latinskoj Americi u novije vrijeme.

Machado je bila ključna ujedinjujuća figura, dodaje predsjednik odbora.

"To je upravo ono što leži u samom srcu demokracije – naša zajednička volja da branimo načela vladavine naroda, čak i kada se međusobno ne slažemo.

U vremenu kada je demokracija ugrožena, važnije je nego ikad braniti taj zajednički temelj."

Jorgen Watne Frydnes opisao je kakva je situacija u Venezueli, rekavši da je rad na promicanju demokracije opasan.

Machado se zauzela za slobodne i poštene izbore prije više od 20 godina – izabrala je glasačke listiće umjesto metaka, kaže on.

Dodaje da je godinama radila za slobodu.

Podsjetimo, Američki predsjednik Donald Trump i ove godine vodio je kampanju za Nobelovu nagradu, a činio je to još od svog prvog mandata, kada je rekao da "mnogi ljudi" misle da je zaslužuje.

Lani je bilo 286 nominiranih, a nagradu je dobila japanska organizacija Nihon Hidankyo za nastojanja da postigne svijet bez nuklearnog oružja i za svjedočanstva zašto se ono nikada više ne smije upotrijebiti.

Teme
Maria Corina Machado Nobelova nagrada za mir

