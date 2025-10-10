"Hrabra zagovornica mira"
Tko je Maria Corina Machado, dobitnica Nobela za mir
Npbelovu nagrade za mir dobila je María Corina Machado iz Venezuele.
Predsjednik Nobelovog odbora Jorgen Watne Frydnes započeo je proglašenje dobitnice riječima da nagrada ide "hrabroj i predanoj zagovornici mira".
"Ženi koja održava plamen demokracije živim usred rastuće tame."
Tko je Maria Corina Machado
María Corina Machado (rođena 7. listopada 1967.) je venezuelska političarka, koja je trenutno liderica oporbe u Venezueli. Bila je izabrana zastupnica u Nacionalnoj skupštini Venezuele od 2011. do 2014. godine.
Machado je u politiku ušla 2002. godine kao osnivačica i voditeljica skupine za praćenje izbora Súmate, zajedno s Alejandrom Plazom.
Nacionalna je koordinatorica političke stranke Vente Venezuela.
Godine 2018. uvrštena je na BBC-ovu listu 100 žena, a 2025. magazin Time ju je proglasio jednom od 100 najutjecajnijih osoba na svijetu.
Machado se smatra jednom od vodećih figura venezuelske oporbe, a vlada Nicolása Madura zabranila joj je napuštanje Venezuele.
Machado je oporbena političarka, ekonomistica i jedna od najistaknutijih kritičarki režima venezuelanskog predsjednika Nicolasa Madura
Machado je bila kandidatkinja na predsjedničkim izborima u Venezueli 2012., ali je izgubila oporbene predizbore od Henriquea Caprilesa.
Tijekom prosvjeda u Venezueli 2014. bila je jedna od glavnih osoba u organiziranju prosvjeda protiv vlade Nicolása Madura.
Godine 2019., usred predsjedničke krize u Venezueli, objavila je da će se ponovno kandidirati za predsjednicu ako privremeni predsjednik Juan Guaidó uspije raspisati izbore, a Guaidó na kraju nije uspio u svojim nastojanjima.
Bila je pretkandidatkinja stranke Vente Venezuela na predizborima Unitarne platforme 2023. godine, no 30. lipnja 2023. Glavni državni revizor Venezuele diskvalificirao ju je na petnaest godina. Njezina diskvalifikacija potvrđena je od strane Vrhovnog suda Venezuele u siječnju 2024.
Nakon pobjede na predizborima, Machado je proglašena oporbenom kandidatkinjom za predsjedničke izbore 2024., ali ju je 22. ožujka 2024. zamijenila Corina Yoris.
Yoris nije uspjela registrirati svoju kandidaturu te ju je privremeno zamijenio Edmundo González Urrutia.
Dana 1. kolovoza 2024. Machado je objavila pismo u The Wall Street Journalu, navodeći da se skriva „bojeći se za svoj život, slobodu i život svojih sunarodnjaka zbog diktature Nicolása Madura.“
U siječnju 2025. nakratko je uhićena nakon govora na prosvjedu u Caracasu, ali je ubrzo puštena. Machado tvrdi da režim pokušava ušutkati opoziciju dok zemlja tone u ekonomsku i političku krizu.
