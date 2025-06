U centru Los Angelesa uveden policijski sat i izvanredno stanje

RINGO CHIU / AFP

Gradonačelnica Los Angelesa Karen Bass uvela je policijski sat u centru Los Angelesa koji će biti na snazi od 20 sati u utorak do 6 sati u srijedu po lokalnom vremenu, poručivši da to čini kako bi zaustavila one koji "iskorištavaju predsjednikovu kaotičnu eskalaciju" raspoređivanjem pripadnika Nacionalne garde i marinaca.

Podijeli

Oglas

"Proglasila sam lokalno izvanredno stanje i uvela policijski sat za centar Los Angelesa kako bih zaustavila vandalizam i pljačku", rekla je Bass novinarima na večernjoj konferenciji za novinare, govoreći o značajnoj šteti na poduzećima i nekretninama.

"Policija će uhititi pojedince koji prekrše policijski sat, bit ćete procesuirani", dodala je.

Gradonačelnica je ubrzo i na X-u objavila da uvodi policijski sat od 20 sati (po lokalnom vremenu) za centar Los Angelesa i navela da to čini kako bi "zaustavila zlonamjerne aktere koji iskorištavaju predsjednikovu kaotičnu eskalaciju".

Oglas

"Ako ne živite ili ne radite u centru Los Angelesa, izbjegavajte to područje", napisala je.

Prosvjedi u Los Angelesu protiv imigracijskih racija i deportacija migranata traju od petka, a američki predsjednik Donald Trump odlučio je na njih odgovoriti raspoređivanjem 4000 pripadnika Nacionalne garde i 700 marinaca, protivno preporukama kalifornijskih vlasti.