U Libanonu poginuo srbijanski vojnik, umirovljeni general poslao oštru poruku Vučiću

"Gine se nažalost i u mirovnim misijama. To je samo jedan od razloga zašto nitko pri gramu zdrave pameti ne šalje svoje vojnike u mirovnu misiju u sukobu gdje jednoj od zaraćenih strana isporučuje streljivo", objavio je Ponoš na X-u. "Opredijeli se - povuci vojsku iz Libanona ili prestani Izraelu prodavati streljivo".