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brigadirni general

VIDEO / Izrael ubio visoko rangiranog generala libanonske vojske

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06. lip. 2026. 16:57
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libanon general
X (Lebanese Armed Forces)

Izraelska vojska tvrdi da je vozilo ušlo u aktivnu borbenu zonu bez koordinacije; Izrael naredio evakuaciju sela na jugu Libanona dok se napadi Hezbolahovim dronovima nastavljaju unatoč obnovljenom primirju

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Libanonska vojska priopćila je da je u subotu u izraelskom napadu na jugu Libanona poginuo visoki zapovjednik, još jedan časnik i vojnik, dok je Izraelska vojska (IDF) izdala nova upozorenja za evakuaciju te je Hezbolah nastavio lansirati dronove prema izraelskim postrojbama i zajednicama uz sjevernu granicu, piše Times of Israel.

Prema navodima Libanonskih oružanih snaga, napad je pogodio vojno vozilo koje se kretalo cestom između Kfar Tebnita i Khardalija u području Nabatieha, pri čemu su poginuli brigadni general, satnik i vojnik.

„Kontinuirana, namjerna i ponovljena izraelska agresija protiv Libanona, njegova naroda i njegove vojske samo jača našu odlučnost, vjeru i ustrajnost“, navela je vojska u svom priopćenju.

Dodala je da izraelski napadi imaju za cilj osujetiti sve napore „za postizanje rješenja koje bi vratilo stabilnost, uspostavilo sveobuhvatno primirje i dovelo do izraelskog povlačenja s okupiranih libanonskih teritorija“.

IDF je kasnije potvrdio da je izveo napad, navodeći da se vozilo „sumnjivo kretalo“ unutar aktivne borbene zone u kojoj je za kretanje potrebna prethodna koordinacija s izraelskim snagama. Vojska je priopćila da su postrojbe u tom području bile u stanju povišene pripravnosti zbog obavještajnih upozorenja o mogućim Hezbollahovim napadima te informacija da je ta teroristička organizacija aktivna u blizini.

„Nakon što je vozilo uočeno, a zbog upozoravajućih obavještajnih podataka i opasnosti za naše snage, izvršen je napad“, priopćio je IDF.

Vojska je potvrdila da su se u vozilu nalazila dva časnika libanonske vojske i jedan vojnik te dodala da je incident i dalje predmet istrage.

Libanonska vojska uglavnom se držala podalje od sukoba između Hezbolaha i Izraela te nije sudjelovala u borbama tijekom sadašnjeg sukoba. Kasno u petak Libanon je također izvijestio da je još pet osoba poginulo u izraelskom napadu.

„Napad izraelskog neprijatelja na mjesto Zebdine u okrugu Nabatieh usmrtio je pet osoba, uključujući jednu ženu i bolničara iz Udruženja Risala, a ranio je još dvije osobe, među kojima je također jedan bolničar“, navodi se u priopćenju ministarstva.

Teme
hezbolah izraelski napadi izraelsko-libanonski sukob južni libanon libanonska vojska

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