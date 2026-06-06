brigadirni general
VIDEO / Izrael ubio visoko rangiranog generala libanonske vojske
Izraelska vojska tvrdi da je vozilo ušlo u aktivnu borbenu zonu bez koordinacije; Izrael naredio evakuaciju sela na jugu Libanona dok se napadi Hezbolahovim dronovima nastavljaju unatoč obnovljenom primirju
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Libanonska vojska priopćila je da je u subotu u izraelskom napadu na jugu Libanona poginuo visoki zapovjednik, još jedan časnik i vojnik, dok je Izraelska vojska (IDF) izdala nova upozorenja za evakuaciju te je Hezbolah nastavio lansirati dronove prema izraelskim postrojbama i zajednicama uz sjevernu granicu, piše Times of Israel.
Prema navodima Libanonskih oružanih snaga, napad je pogodio vojno vozilo koje se kretalo cestom između Kfar Tebnita i Khardalija u području Nabatieha, pri čemu su poginuli brigadni general, satnik i vojnik.
„Kontinuirana, namjerna i ponovljena izraelska agresija protiv Libanona, njegova naroda i njegove vojske samo jača našu odlučnost, vjeru i ustrajnost“, navela je vojska u svom priopćenju.
Dodala je da izraelski napadi imaju za cilj osujetiti sve napore „za postizanje rješenja koje bi vratilo stabilnost, uspostavilo sveobuhvatno primirje i dovelo do izraelskog povlačenja s okupiranih libanonskih teritorija“.
🇱🇧 A senior Lebanese Army commander has been killed in an Israeli drone strike Friday while traveling toward his base in Marjayoun, southern Lebanon, according to Press TV correspondent @HadiHtt.— Drop Site (@DropSiteNews) June 6, 2026
The commander had reportedly overseen the Lebanese Army’s deployment into Debbine… https://t.co/Vqh0FFGvVY
IDF je kasnije potvrdio da je izveo napad, navodeći da se vozilo „sumnjivo kretalo“ unutar aktivne borbene zone u kojoj je za kretanje potrebna prethodna koordinacija s izraelskim snagama. Vojska je priopćila da su postrojbe u tom području bile u stanju povišene pripravnosti zbog obavještajnih upozorenja o mogućim Hezbollahovim napadima te informacija da je ta teroristička organizacija aktivna u blizini.
„Nakon što je vozilo uočeno, a zbog upozoravajućih obavještajnih podataka i opasnosti za naše snage, izvršen je napad“, priopćio je IDF.
Vojska je potvrdila da su se u vozilu nalazila dva časnika libanonske vojske i jedan vojnik te dodala da je incident i dalje predmet istrage.
Libanonska vojska uglavnom se držala podalje od sukoba između Hezbolaha i Izraela te nije sudjelovala u borbama tijekom sadašnjeg sukoba. Kasno u petak Libanon je također izvijestio da je još pet osoba poginulo u izraelskom napadu.
„Napad izraelskog neprijatelja na mjesto Zebdine u okrugu Nabatieh usmrtio je pet osoba, uključujući jednu ženu i bolničara iz Udruženja Risala, a ranio je još dvije osobe, među kojima je također jedan bolničar“, navodi se u priopćenju ministarstva.
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