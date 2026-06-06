VIDEO / Izrael ubio visoko rangiranog generala libanonske vojske

IDF je kasnije potvrdio da je izveo napad, navodeći da se vozilo „sumnjivo kretalo“ unutar aktivne borbene zone u kojoj je za kretanje potrebna prethodna koordinacija s izraelskim snagama. Vojska je priopćila da su postrojbe u tom području bile u stanju povišene pripravnosti zbog obavještajnih upozorenja o mogućim Hezbollahovim napadima te informacija da je ta teroristička organizacija aktivna u blizini.