SLUŽBENA POTVRDA
Načelnik GSS-a potvrdio: Svih pet poginulih planinara u Rusiji su iz Zenice
Svih petero poginulih planinara iz Bosne i Hercegovine, koji su krenuli u uspon na Elbrus, najviši vrh Rusije, iz Zenice su, potvrdio je za Fenu načelnik Gorske službe spašavanja Zenica Kenan Hrustanović.
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Hrustanović bi, da nije ozlijedio koljeno, vjerojatno i sam bio član ove ekspedicije.
"Mogu vam samo potvrditi da su svi poginuli iz Zenice, dvoje su članovi GSS-a Zenica, a troje članovi Planinarskog društva Vedro.
"Spasiti su se uspjeli samo Haris Adilović i Kemal Vidimlić", rekao je Hrustanović, dodavši da je tragične vijesti dobio još jučer te da ne može otkriti imena poginulih.
Od tada je u kontaktu s Ministarstvom vanjskih poslova Bosne i Hercegovine.
Prema pisanju ruskih medija, jučer se vrijeme naglo pogoršalo, nakon čega je dvjema osobama pozlilo, dok se za četiri osobe tragalo.
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