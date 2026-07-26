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SLUŽBENA POTVRDA

Načelnik GSS-a potvrdio: Svih pet poginulih planinara u Rusiji su iz Zenice

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N1 BiH
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26. srp. 2026. 12:46
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helikopter, planina, spašavanje
Image by <a href="https://pixabay.com/users/noname_13-2364555/?utm_source=link-attribution&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=image&amp;utm_content=3020978">NoName_13</a> from <a href="https://pixabay.com//?utm_source=link-attribution&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=image&amp;utm_content=3020978">Pixabay</a>

Svih petero poginulih planinara iz Bosne i Hercegovine, koji su krenuli u uspon na Elbrus, najviši vrh Rusije, iz Zenice su, potvrdio je za Fenu načelnik Gorske službe spašavanja Zenica Kenan Hrustanović.

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Hrustanović bi, da nije ozlijedio koljeno, vjerojatno i sam bio član ove ekspedicije.

"Mogu vam samo potvrditi da su svi poginuli iz Zenice, dvoje su članovi GSS-a Zenica, a troje članovi Planinarskog društva Vedro.

"Spasiti su se uspjeli samo Haris Adilović i Kemal Vidimlić", rekao je Hrustanović, dodavši da je tragične vijesti dobio još jučer te da ne može otkriti imena poginulih.

Od tada je u kontaktu s Ministarstvom vanjskih poslova Bosne i Hercegovine.

Prema pisanju ruskih medija, jučer se vrijeme naglo pogoršalo, nakon čega je dvjema osobama pozlilo, dok se za četiri osobe tragalo.

Teme
bih planinari rusija zenica

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