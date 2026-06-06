šef diplomacije Abas Arakči
Iran poručio Libanonu: Fokusirajte se na pravog neprijatelja, Izrael
Iranski ministar vanjskih poslova Abas Arakči u subotu je pozvao libanonskog predsjednika Josepha Aouna, koji je prethodnog dana pozvao Teheran da prestane "miješati se" u poslove njegove zemlje, da "spasi" Libanon od pravog neprijatelja", Izraela.
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"Slušajući Aounove izjave moglo bi se pomisliti da je Iran taj koji je okupirao petinu Libanona, raselio četvrtinu libanonskog stanovništva i svakodnevno bombardira zemlju", napisao je Arakči na X-u, smjerajući na Izrael.
"Da je Libanon zaista pregovarački adut za Iran, odavno bismo postigli sporazum. Radije spasite Libanon od pravog neprijatelja, gospodine predsjedniče", dodao je.
U petak je predsjednik Aoun pozvao Iran da prestane "miješati se" u libanonske poslove, nakon što je propalo novo primirje koje je Washington najavio između Izraela i islamističkog pokreta Hezbolah koji prima podršku Teherana.
„Ovo nije vaša zemlja, ovo je naša zemlja. Nemate pravo miješati se u naša pitanja“, poručio je Aoun Iranu, istovremeno pozivajući Hezbolah da krene putem diplomacije.
Predsjednik se suočava s otporom Hezbolaha, ali i dijela libanonskog stanovništva, otkako je pokrenuo izravne pregovore s Izraelom, prve takve razgovore u nekoliko desetljeća, budući da te dvije zemlje ne održavaju diplomatske odnose.
I premijer Navaf Salam pozvao je Iran da prestane koristiti njegovu zemlju kao „pregovarački alat“ u razgovorima sa Sjedinjenim Državama.
Zahtjev je Teherana da sporazum s Washingtonom o okončanju rata, koji je započeo 28. veljače izraelsko-američkom kampanjom bombardiranja, uključuje i prekid neprijateljstava na libanonskoj fronti, uz povlačenje izraelskih snaga.
Hezbolah je uvukao Libanon u rat početkom ožujka napadom na Izrael kako bi osvetio smrt iranskog vrhovnog vođe Alija Hamneija u izraelsko-američkom napadu.
U izraelskim napadima na Libanon ubijeno je više od 3560 osoba od početka sukoba, prema posljednjim službenim podacima. S izraelske strane, u tom sukobu ubijeno je 27 vojnika i jedan civil.
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