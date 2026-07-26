VELIKA TRAGEDIJA
Oglasili se Rusi: Loše vrijeme onemogućava evakuaciju tijela planinara iz BiH. Dvoje ih je preživjelo
Tijekom uspona na Elbrus u Rusiji poginulo je pet planinara iz Bosne i Hercegovine. Spasioci su dosad pronašli dva tijela, no zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta još ih nisu uspjeli evakuirati.
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Nepovoljno vrijeme i dalje otežava akciju spašavanja na Elbrusu, dok se potraga za još troje članova ekspedicije nastavlja, priopćila je služba za odnose s javnošću Glavne uprave Ministarstva za izvanredne situacije Ruske Federacije za Kabardino-Balkariju.
Ranije je Istražni odbor Ruske Federacije za ovu regiju priopćio da su dva planinara poginula tijekom spuštanja s Elbrusa, dok se za još četiri osobe tragalo. U međuvremenu je jedan član skupine pronađen živ i predan medicinskom osoblju.
Prema informacijama ruskih vlasti, skupina od sedam osoba krenula je u uspon na Elbrus. Jedan od planinara uspio se sam spustiti s planine i prijaviti da je dvojici članova skupine pozlilo na nadmorskoj visini od 5100 metara. Spasioci su potom pronašli njihova tijela.
Kako je priopćeno, tijela poginulih nalaze se na prijevoju planine Elbrus, na nadmorskoj visini od 5350 metara, te će biti evakuirana čim to dopuste vremenski uvjeti.
Iz Ministarstva za izvanredne situacije naveli su da su dvojica spašenih planinara predana medicinskim ekipama, dok se potraga za preostalom trojicom nastavlja.
"Potraga za trojicom planinara se nastavlja. Osam spasilaca iz Elbrus High Mountain Search and Rescue Teama ruskog Ministarstva za izvanredne situacije radi na mjestu događaja", priopćili su iz nadležnog odjela.
Agencije za provedbu zakona u Kabardino-Balkariji izjavile su za RIA Novosti da su, prema preliminarnim informacijama, planinari koji su poginuli na Elbrusu državljani Bosne i Hercegovine.
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