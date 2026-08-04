Požari u Grčkoj popuštaju, očajni stanovnici se vraćaju oštećenim domovima

U Portu Germenu, kapelice, inače prisutne u mnogim grčkim domovima, i dalje su stajale uz cestu ili na ulazima oštećenih domova. Žena u jednoj kući je pokušavala pomesti slomljene pločice, a njena čelična vrata su zacrnjena od vatre. Grčka vlada je rekla da će isplatiti odštetu pojedincima čiji su domovi uništeni ili oštećeni.