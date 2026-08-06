VIDEO / Vatrena tornada stigla u Europu: Evo što ih pokreće i zašto su opasna

Screenshot Scientific American

Ekstremne vrućine i suša koje ovog ljeta pogađaju Europu potiču razorne šumske požare, a znanstvenici upozoravaju na sve češću pojavu tzv. vatrenih tornada ili vatrenih vrtloga. Ovaj opasan fenomen posljednjih je dana zabilježen tijekom velikih požara u nekoliko europskih zemalja, među kojima su Francuska i Grčka.

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Prema riječima Jamesa Urbana, istraživača šumskih požara s američkog Worcester Polytechnic Institutea, vatreni vrtlozi nastaju kada se snažna toplina požara spoji s vjetrom i konfiguracijom terena, stvarajući rotirajući stup plamena i dima.

Znanstvenici objašnjavaju da se vrtlog formira kada zrak ulazi u požar iz različitih smjerova.

Prirodne prepreke, poput vegetacije, drugih požara ili reljefa, mogu usmjeriti strujanje zraka u kružno gibanje, zbog čega se plamen još brže širi i postaje znatno intenzivniji.

Zašto su vatrena tornada jako opasna?

Vatreni tornadi posebno su opasni jer mogu izbacivati goruće krhotine daleko ispred glavne vatrene fronte, piše Euronews.

Na taj način požar može iznenada preskočiti vatrogasne linije, brzo se proširiti na nova područja i ugroziti vatrogasce te obližnja naselja.

Stručnjaci upozoravaju da je riječ o još jednom pokazatelju promjene ponašanja šumskih požara u uvjetima sve toplije i suše klime.

Dugotrajni toplinski valovi i nedostatak vlage povećavaju rizik od nastanka velikih požara, ali i ekstremnih pojava poput vatrenih tornada, koji dodatno otežavaju gašenje i povećavaju opasnost na terenu.