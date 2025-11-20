Ukrajina: Američko-ruski prijedlog je "apsurdan", značio bi kraj naše suverenosti

Prema medijskim izvješćima, sveobuhvatni prijedlog od 28 točaka uvelike podsjeća na zahtjeve Moskve iznesene ubrzo nakon početka njezine velike invazije 2022. godine. Navodno su ga izradili ruski i američki dužnosnici uz potporu Donalda Trumpa. Kijev nije bio konzultiran. Jedan europski diplomat rekao je da je za plan saznao tek kada je upalio vijesti.