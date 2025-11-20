djelo dmitrijeva i witkoffa
Ukrajina: Američko-ruski prijedlog je "apsurdan", značio bi kraj naše suverenosti
Novi američko-ruski mirovni prijedlog za okončanje rata u Ukrajini ukrajinski su dužnosnici odbacili kao „apsurdan” i neprihvatljiv, uslijed razgovora između Volodimira Zelenskog i visokog izaslanstva američke vojske.
"Putin pokušava kupiti vrijeme"
Rekli su da je prijedlog, koji su navodno sastavili Kirill Dmitriev, blizak saveznik Vladimira Putina, i Trumpov posebni izaslanik Steve Witkoff, „provokacija” čiji je cilj izazvati podjele i „dezorijentirati” ukrajinske saveznike.
„Trenutno nema znakova da je Kremlj spreman za ozbiljne pregovore. Putin pokušava kupiti vrijeme i izbjeći američke sankcije,” rekao je Oleksandr Merežko, predsjednik parlamentarnog odbora za vanjsku politiku Ukrajine. Dmitrieva je odbacio kao „beznačajnog”.
Prvi zamjenik ministra vanjskih poslova Ukrajine, Sergij Kislica, nazvao je inicijativu nerealnom. Predložio je da se radi o klasičnoj operaciji sovjetskog tipa, čiji je cilj utjecati na javno mnijenje i proširiti paniku.
Prijedlog od 28 točaka sličan onom iz 2022.
Prema medijskim izvješćima, sveobuhvatni prijedlog od 28 točaka uvelike podsjeća na zahtjeve Moskve iznesene ubrzo nakon početka njezine velike invazije 2022. godine. Navodno su ga izradili ruski i američki dužnosnici uz potporu Donalda Trumpa. Kijev nije bio konzultiran. Jedan europski diplomat rekao je da je za plan saznao tek kada je upalio vijesti.
Prema prijedlogu, Ukrajina bi Rusiji prepustila sjeverni dio regije Donbas, koji trenutno kontrolira, te bi prepolovila veličinu svoje vojske. Također bi bila prisiljena odreći se svojih dalekometnih oružja, koja se koriste za napade na vojne ciljeve unutar Rusije.
All night long, our rescuers worked in Ternopil, and search-and-rescue operations are still ongoing. 22 people are still missing – the effort to find them continues. More than 230 first responders from nine regions of Ukraine have been deployed. In some areas, work can only be… pic.twitter.com/3wrrdwIiNd— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 20, 2025
Stranim trupama ne bi bio dopušten boravak na ukrajinskom tlu, što isključuje mogućnost mirovne misije predvođene Ujedinjenim Kraljevstvom i Francuskom nakon sporazuma. No SAD bi pružio neodređena sigurnosna jamstva, prema Axiosu.
Ruski jezik i Ruska pravoslavna crkva dobili bi službeni status, u skladu s dugogodišnjim zahtjevima Kremlja.
Dokument predstavlja kapitulaciju Ukrajine i kraj njezina suvereniteta
Ukrajinski dužnosnici rekli su da dokument predstavlja kapitulaciju Ukrajine i praktičan kraj njezina suvereniteta. Objavljen je gotovo četiri godine nakon što su ruske trupe pokušale, ali nisu uspjele, zauzeti Kijev, te u trenutku kada napori Trumpove administracije da okonča sukob ostaju u zastoju.
U četvrtak se Zelenskiy sastao s američkim ministrom vojske Danom Driscollom, kojega je Trump prošlog tjedna imenovao „posebnim predstavnikom”. Driscoll je na misiji prikupljanja činjenica u Kijevu, s ciljem da ispita stanje rata i ukrajinsku proizvodnju dronova. Nejasno je jesu li razgovori uključivali i američki nacrt mirovnog plana, piše Guardian.
“Od prvih sekundi ruske invazije, Ukrajina je tražila mir, i podržavamo sve smislene prijedloge koji mogu približiti istinski mir”, stoji u priopćenju, koje izričito podupire napore američkog predsjednika Donalda Trumpa da zaustavi rat.
