Zelenski najavio novi sporazum: Nabavit će do 150 borbenih lovaca

Švedska pregovara o prodaji između 100 i 150 Saabovih borbenih zrakoplova JAS Gripen Ukrajini, rekao je u srijedu premijer Ulf Kristersson nakon sastanka s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim.
Zelenski je rekao da Ukrajina namjerava uvesti i početi koristiti Gripene sljedeće godine: "Za našu vojsku, Gripeni su prioritet“, rekao je na zajedničkoj konferenciji za novinare s Kristerssonom.
Dvojica čelnika posjetila su Linkoping na jugu Švedske i tamošnji Saab, proizvođača borbenog zrakoplova JAS 39 Gripen.
"Potpuno smo svjesni da je pred nama dug put", rekao je Kristersson. "Ali od danas smo posvećeni istraživanju svih mogućnosti u opskrbi Ukrajine velikim brojem borbenih zrakoplova Gripen u budućnosti."
Mogućnost isporuke Gripena Ukrajini razmatra se posljednje dvije godine, ali je odgođena kako bi se Kijev mogao usredotočiti na uvođenje američkih borbenih zrakoplova F-16 koje je počelo prošlog kolovoza.
Gripen je u upotrebi od 1996. i Saab ih je ukupno proizveo oko 280.
Trumpov poziv na zamrzavanje trenutnih crta bojišnice "dobar kompromis"
Ranije tijekom dana, Zelenski je izjavio da je poziv američkog predsjednika Donalda Trumpa da Ukrajina i Rusija zaustave borbe na trenutnim crtama bojišnice "dobar kompromis", prenosi Reuters.
No, Zelenski, koji je u posjetu nordijskim zemljama, rekao je kako sumnja da bi ruski predsjednik Vladimir Putin to podržao. Prema izvješću agencije AFP, Zelenski je rekao novinarima:
„[Trump] je predložio: ‘Ostanimo gdje jesmo i započnimo razgovor’. Mislim da je to bio dobar kompromis, ali nisam siguran da će Putin to podržati, i to sam rekao [američkom] predsjedniku.“
Ova izjava dolazi nakon što su planovi za održavanje summita između Trumpa i Putina u Budimpešti stavljeni na čekanje, jer je objavljeno da su se Ukrajina i njezini europski saveznici zajednički zauzeli za prekid vatre bez teritorijalnih ustupaka Kijeva.
Rusija je, međutim, u srijedu poručila da se pripreme za predsjednički summit između Putina i Trumpa i dalje nastavljaju, piše The Guardian.
