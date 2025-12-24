Oglas

Ukrajinci poslali dronove duboko u Rusiju, ostaci jednog zapalili industrijsko postrojenje

Hina
24. pro. 2025. 06:47
AFP
Sergei SUPINSKY / AFP / ILUSTRACIJA

Iznad Tulske oblasti, koja se nalazi u susjedstvu Moskovske oblasti, ruska protuzračna obrana uništila je 12 ukrajinskih dronova, pri čemu su ostaci jednog oborenog drona izazvali požar na industrijskom postrojenju.

Objavio je to guverner Dmitrij Miljajev u srijedu u aplikaciji za razmjenu poruka Telegram, ne navodeći detalje o industrijskom postrojenju.

Odvojeno, moskovski gradonačelnik Sergej Sobjanjin izvijestio je da su ruske jedinice protuzračne obrane uništile dron koji je letio prema glavnom gradu Rusije.

Teme
rusija ukrajina

