Ukrajinci poslali dronove duboko u Rusiju, ostaci jednog zapalili industrijsko postrojenje

Iznad Tulske oblasti, koja se nalazi u susjedstvu Moskovske oblasti, ruska protuzračna obrana uništila je 12 ukrajinskih dronova, pri čemu su ostaci jednog oborenog drona izazvali požar na industrijskom postrojenju.
Oglas
Objavio je to guverner Dmitrij Miljajev u srijedu u aplikaciji za razmjenu poruka Telegram, ne navodeći detalje o industrijskom postrojenju.
Ukraine's drones have hit a factor in Tula oblast.— Tim White (@TWMCLtd) December 24, 2025
The Yefremov Synthetic Rubber Plant was seen on fire in the town of Yefremov with a few things intermittently exploding.#StopRussia pic.twitter.com/ZMmrTNaE7s
Odvojeno, moskovski gradonačelnik Sergej Sobjanjin izvijestio je da su ruske jedinice protuzračne obrane uništile dron koji je letio prema glavnom gradu Rusije.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas