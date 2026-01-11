Ukrajinski glavni stožer: "Napali smo Lukoilove platforme u Kaspijskom jezeru"

Glavni stožer ukrajinske vojske objavio je kako je oštetio tri ruske naftne platforme.
Oglas
Ukrajinska vojska oštetila je tri ruske naftne platforme na Kaspijskom jezeru, objavio je u nedjelju na društvenoj platformi Telegramu Glavni stožer u Kijevu.
Platforme, u vlasništvu ruskog naftnog diva Lukoila, koriste se za opskrbu ruskih snaga u Ukrajini, objavio je Glavni stožer. Kijev nije objavio pojedinosti o napadu, ali tvrdi da su platforme bile "izravno pogođene", pa su vjerojatno bili korišteni dronovi dalekog dometa.
Informacija nije provjerena iz neovisnih izvora. Ruska vojska obično ne objavljuje informacije o šteti od ukrajinskih napada. Ukrajina često napada naftnu i plinsku infrastrukturu u Rusiji.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas