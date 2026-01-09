Rusi potvrdili: Ispalili smo Orešnik, to je odgovor za napad na Putinovu rezidenciju

AFP / SERHII OKUNEV

Rusija je koristila svoj projektil srednjeg dometa Orešnik u napadu na zapadnu Ukrajinu, izvijestila je novinska agencija TASS, pozivajući se na rusko Ministarstvo obrane, što je drugi napad na Ukrajinu u kojem je korišteno to oružje.

Prema ministarstvu, napad je izveden kao odgovor na "teroristički napad" Kijeva na rezidenciju ruskog predsjednika Vladimira Putina 29. prosinca 2025.

Dodaje se da su ciljevi napada postignuti i da su pogođeni objekti koji proizvode bespilotne letjelice korištene u navodnom napadu, kao i energetska infrastruktura.

Ukrajina je negirala napad na Putinovu rezidenciju i optužuje Moskvu da koristi lažnu tvrdnju kako bi opravdala napade na vladine zgrade u Kijevu.

Rusija je prvi put ispalila raketu Orešnik na ukrajinski industrijski grad Dnipro u studenom 2024. Putin tvrdi da zapadni sustavi protuzračne obrane nisu sposobni presresti Orešnik, a također je rekao da bi on mogao pogoditi ciljeve i u zapadnoj Europi.

Zapadni vojni analitičari kažu da je Orešnik sposoban nositi nuklearnu bojevu glavu.

