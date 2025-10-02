Unatoč problemima, Nijemci podupiru ponovno ujedinjenje

Dok se Njemačka priprema obilježiti 35 godina od ponovnog ujedinjenja, istraživanje je pokazalo da velika većina stanovnika smatra da je odluka bila ispravna.
Studija, koju je naručila televizijska kuća ZDF, otkrila je da 90 posto ispitanika iz bivše socijalističke Istočne Njemačke i 92 posto iz bivše Zapadne Njemačke smatra da je ponovno ujedinjenje zemlje bilo ispravno.
Međutim, oko 57 posto građana u istočnim regijama i 47 posto u zapadnim područjima smatra da su problemi ponovnog ujedinjenja još uvijek uglavnom neriješeni.
Istraživanje je otkrilo jasne razlike u tome kako su Nijemci doživjeli proces ponovnog ujedinjenja nakon pada Berlinskog zida.
Među stanovnicima bivšeg sovjetski podržanog Istoka, 62 posto ispitanika reklo je da je ponovno ujedinjenje dovelo do pozitivnih učinaka u njihovim životima, dok 26 posto nije vidjelo gotovo nikakav utjecaj, a devet posto prijavilo je negativne posljedice.
Nasuprot tome, 64 posto ispitanika iz bivšeg Zapada - što je uključivalo Zapadni Berlin i južnu saveznu državu Bavarsku - reklo je da ponovno ujedinjenje nije utjecalo na njihove živote, dok je 29 posto iskusilo pozitivne učinke, a samo tri posto vidjelo nedostatke.
Dana 3. listopada 1990., savezne države koje su činile Istočnu Njemačku integrirane su u Saveznu Republiku Njemačku - formalni naziv za Zapadnu Njemačku - čime je okončana duga podjela njemačke nacije nakon Drugog svjetskog rata.
Taj datum je nacionalni praznik poznat kao Dan njemačkog jedinstva. No, desetljećima kasnije, o posljedicama ponovnog ujedinjenja još uvijek se vode oštre polemike, a razlike između istočnih i zapadnih regija ogledaju se u rezultatima parlamentarnih izbora održanim u veljači.
U sklopu proslave 35. obljetnice, očekuje se da će francuski predsjednik Emmanuel Macron održati govor na svečanosti u petak uz njemačkog kancelara Friedricha Merza u zapadnoj saveznoj državi Saarlandu.
