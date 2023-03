Podijeli :

Ako u stambenoj zgradi u Njemačkoj postoji kabelski priključak za TV i Internet, vlasnici mogu troškove za to prebaciti na sve stanare putem računa za režije. Čak moraju platiti ako uopće ne koriste priključak.

Da to više nije aktualno, propisano je Zakonom o telekomunikacijama. Međutim, još postoji prijelazni rok do 30. lipnja 2024., piše Fenix.

Iz Potrošačkog centra upozoravaju na predstavnike koji idu od vrata do vrata i stanarima prijete isključivanjem kabelskog priključka.

Konačni cilj je sklopiti nove i skupe ugovore.

Ljudi koji idu od vrata do vrata rade to kao slobodni radnici i obično zapravo rade u ime kabelskih operatera. No, ne radi se o objektivnim savjetima, već o sklapanju što više ugovora.

Centar za potrošače savjetuje: “Ne puštajte nikoga u stan. Posjet se ponekad pokušava prodati kao ‘provjera kabelskog priključka’. Ako niste upoznati s tim, to je samo izgovor za potpisivanje novih ugovora. Ne potpisujte ništa na ulaznim vratima, čak i ako argumenti zvuče uvjerljivo. Preuzmite inicijativu, zatražite radnu iskaznicu predstavnika i zapišite ime i kontakt podatke. Ostanite mirni čak i kad vam prijete isključenje kabelske usluge. Nitko vam neće preko noći oduzeti TV priključak. Zamolite nepozvane posjetitelje da napuste kuću, stan/imanje. Ako predstavnici uđu u stan bez vašeg dopuštenja, možete ih prijaviti policiji zbog ometanje posjeda. Ako iznenada pronađete potvrdu narudžbe u poštanskom sandučiću (čak i bez potpisa): prijavite slučaj centru za savjetovanje potrošača i raskinite ugovor. Svaki sklopljeni ugovor na ulaznim vratima, preko telefona ili putem interneta može se otkazati u roku 14 dana. U slučaju neželjenih telefonskih poziva o kabelskim vezama, najbolje je jednostavno spustiti slušalicu.”

