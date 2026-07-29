Uzbuna na Dunavu: Putnički brod s 238 ljudi nasukao se zbog niskog vodostaja

Bugarska policija

Putnički brod pod švicarskom zastavom nasukao se na Dunavu u blizini mjesta Salcija u rumunjskom okrugu Mehedinți zbog iznimno niskog vodostaja. Na brodu se nalazi 186 putnika i 52 člana posade.

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Bugarska granična policija u utorak poslijepodne započela je evakuaciju 186 putnika s kruzera koji je ostao nasukan na Dunavu zbog niskog vodostaja, priopćilo je bugarsko Ministarstvo unutarnjih poslova, a prenosi AFP.

Brod Viking Ullur trebao je pristati u luci Vidin radi opskrbe, no ostao je i bez dovoljne količine pitke vode.

Brodarski agent angažirao je drugo plovilo kako bi preuzelo putnike, ali ono se nije uspjelo dovoljno približiti nasukanom brodu.

Na snimkama koje je objavila bugarska policija vide se putnici sa spasilačkim prslucima kako ih spasioci ukrcavaju na patrolni čamac granične policije, prenosi Dnevnik.hr.

Brod ostao zaglavljen na pješčanim sprudovima

Brod je u ponedjeljak navečer isplovio iz rumunjskog grada Drobeta-Turnu Severin prema bugarskom Vidinu.

Tijekom plovidbe ostao je zaglavljen usred Dunava, u području mjesta Salcia, gdje se nalaze brojni pješčani sprudovi.

Vodostaj Dunava iznimno je nizak, a protok rijeke iznosi oko 1.600 kubičnih metara u sekundi, zbog čega brod nije mogao nastaviti plovidbu prema Bugarskoj.

Pokušaji da se brod ponovno pokrene izvođeni su tijekom ponedjeljka navečer i u utorak ujutro, ali nisu bili uspješni.

Predstavnici lučke kapetanije poručili su da su izgledi za njegovo oslobađanje mali.