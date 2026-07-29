"Arijci, a ne Arapi": Opasni uspon autoritarnog monarhizma u iranskoj dijaspori

Malekafzali tvrdi da korijene takvog stava treba tražiti u revoluciji 1979. godine. Sekularni, liberalni i imućniji slojevi društva nakon nje su se osjećali kao “stranci u vlastitoj domovini”. Neki koji su podržavali revoluciju poslije su je se odrekli. Među njima je i dobitnica Nobelove nagrade za mir Shirin Ebadi, koja je priznala da bi iz današnje perspektive radije podržala reformiranu ustavnu monarhiju nego rušenje cijelog sustava.