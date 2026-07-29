Toplinski val diljem zemlje: DHMZ izdao upozorenje

Sutra i do kraja tjedna u cijeloj Hrvatskoj predviđamo suho i sunčano ljetno vrijeme pa će temperatura zraka iz dana u dan biti sve viša. Na kopnu će i sljedeće noći biti ugodno svježe s minimalnom temperaturom uglavnom ispod 20°C, dok će stanovnici jadranske obale teže spavati. Dnevna temperatura će biti između 34 i čak 40 Celzijevih stupnjeva koliko bi se moglo mjeriti na krajnjem istoku Hrvatske i u unutrašnjosti Dalmacije u danima vikenda.