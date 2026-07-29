VREMENSKA PROGNOZA
Toplinski val diljem zemlje: DHMZ izdao upozorenje
Danas se cijela zemlja probudila uz potpunu vedrinu, nema ni oblačka na nebu. Jutro je na kopnu ugodno svježe uz temperaturu između 13 i 18°C, po gorskim kotlinama i malo nižu, dok se duž obale temperatura držala većinom između 22 i 27, a u Dubrovniku je već u 5 sati jutros izmjereno 28 Celzijevih stupnjeva.
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U nastavku dana očekujemo sunčano i vruće ljetno vrijeme. Puhat će slab do umjeren jugoistočni vjetar. Na Jadranu ujutro umjerena bura koja će tijekom dana okrenuti na jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Temperatura zraka će poslijepodne biti uglavnom od 31 do 36 Celzijevih stupnjeva, samo u gorju malo niža. Temperatura mora se drži većinom između 24 i 27°C.
Sutra i do kraja tjedna u cijeloj Hrvatskoj predviđamo suho i sunčano ljetno vrijeme pa će temperatura zraka iz dana u dan biti sve viša. Na kopnu će i sljedeće noći biti ugodno svježe s minimalnom temperaturom uglavnom ispod 20°C, dok će stanovnici jadranske obale teže spavati. Dnevna temperatura će biti između 34 i čak 40 Celzijevih stupnjeva koliko bi se moglo mjeriti na krajnjem istoku Hrvatske i u unutrašnjosti Dalmacije u danima vikenda.
Zbog nadolazeće vrućine Državni hidrometeorološki zavod najavio je umjerenu i veliku opasnost od toplinskog vala, već od četvrtka za riječko i splitsko područje, a zatim od petka i za druge dijelove Hrvatske.
Stoga u narednim danima smanjimo fizičke napore te izbjegavajmo duži boravak na suncu između 10 i 17 sati. Savjetuje se jesti laganiju hranu, uzimati više tekućine i dnevne aktivnosti obavljati ujutro i navečer.
Vrućina će se vjerojatno nastaviti i početkom sljedećeg tjedna.
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