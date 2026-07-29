domišljato
Možete posjetiti svaki most s poleđine euro novčanica – i svi se nalaze u jednom gradu
Na društvenim mrežama posljednjih dana traje žustra rasprava o novom dizajnu novčanica eura, nakon što je prošlog tjedna objavljen izbor finalnih prijedloga.
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Korisnici raspravljaju koji im je od deset finalista najbolji, a zbog toga su se u središtu pozornosti ponovno našle i sadašnje europske novčanice.
Iako ih već godinama svakodnevno koristimo, mnogi nikada nisu detaljnije pogledali njihov dizajn, prenosi Euronews.
Za razliku od eurokovanica, čiji se prednji dio razlikuje ovisno o državi koja ih je izdala, novčanice eura jednake su u svim zemljama europodručja.
Na prednjoj strani svake novčanice nalazi se prozor ili vrata, koji prema objašnjenju Europske središnje banke (ESB) "simboliziraju europski duh otvorenosti i suradnje". Na poleđini su mostovi koji "predstavljaju komunikaciju među narodima Europe te između Europe i ostatka svijeta".
Novčanice su zamišljene tako da prikazuju arhitektonske stilove iz različitih povijesnih razdoblja, a ne stvarne građevine ili mostove. Primjerice, novčanica od 10 eura inspirirana je romanikom.
No jedan je nizozemski grad odlučio tu ideju pretvoriti u stvarnost.
Mostovi s europskih novčanica
Nizozemski dizajner Robin Stam 2011. osmislio je projekt izgradnje stvarnih mostova prema motivima s europskih novčanica. U suradnji s lokalnim vlastima ideju je realizirao u sklopu novog stambenog naselja, piše Dezeen.
Sedam mostova otvoreno je za javnost između 2011. i 2013. godine, a svi se nalaze na pješačkoj udaljenosti jedan od drugoga u gradu Spijkenisseu.
Do Spijkenissea se jednostavno može stići linijama C i D rotterdamskog metroa.
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