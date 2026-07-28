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magnituda 7.1

VIDEO/ Snažan potres pogodio Japan, izdano upozorenje za tsunami

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Hina
|
28. srp. 2026. 10:21
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axl731
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Potres jakosti 7,1 pogodio je u utorak japansku prefekturu Kumamoto, priopćila je Japanska meteorološka agencija.

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Nakon potresa izdano je upozorenje na tsunami, priopćila je JMA.

Japanska vlada izdala je izvanredna upozorenja na potrese za prefekture Kumamoto, Nagasaki, Kagoshima, Fukuoka, Saga, Oita i Miyazaki, sve na južnom japanskom otoku Kyushu.

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Teme
japan potres tsunami

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