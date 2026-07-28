magnituda 7.1
VIDEO/ Snažan potres pogodio Japan, izdano upozorenje za tsunami
Potres jakosti 7,1 pogodio je u utorak japansku prefekturu Kumamoto, priopćila je Japanska meteorološka agencija.
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Nakon potresa izdano je upozorenje na tsunami, priopćila je JMA.
Japanska vlada izdala je izvanredna upozorenja na potrese za prefekture Kumamoto, Nagasaki, Kagoshima, Fukuoka, Saga, Oita i Miyazaki, sve na južnom japanskom otoku Kyushu.
【地震速報】熊本県熊本地方で震度７ 津波注意報 気象庁https://t.co/fAoIlTGbTd pic.twitter.com/CrK9DjyYMX— NHKニュース (@nhk_news) July 28, 2026
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