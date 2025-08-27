VIDEO / Ministar prometa divljao na autocesti, slučajno je sam sebe raskrinkao

Turski ministar prometa izazvao je skandal nakon što je na društvenim mrežama objavio snimku brze vožnje.
Oglas
Turski ministar prometa kažnjen je za prebrzu vožnju nakon što je objavio video u kojem, u jednom trenutku, vozi 225 kilometara na sat na autocesti. To je dvostruko više od dopuštene brzine.
Isječak, popraćen narodnom glazbom i dijelovima govora predsjednika Tayyipa Erdogana koji hvali vladinu infrastrukturu, prikazuje kako brzina kojom ministar Abdulkadir Uraloglu raste dok automobilom pretječe druge na autocesti Ankara–Nigde.
Policija ga kaznila
Prometna policija kasnije mu je izdala kaznu od 9.267 lira (oko 190 eura) zbog prekoračenja brzine, piše Reuters.
Suočen s osudama javnosti, Uraloglu je na X-u objavio kaznu. "Isprike našoj naciji", poručio je.
Ankara - Niğde Otoyolu’nun son durumunu görmek amacıyla direksiyona geçtim. Bu esnada farkında olmadan hız sınırını kısa bir süre de olsa aştım. İlgili video ile de kendimi ihbar etmiş oldum.— Abdulkadir URALOĞLU (@a_uraloglu) August 24, 2025
Hız sınırlarına riayet etmek herkes için zorunlu bir durumdur.
Otoyol Jandarmamız… https://t.co/RRTv7lYfIe pic.twitter.com/A9bkUeKSPS
Maksimalna dopuštena brzina na turskim autocestama je 140 km/h. Prošle godine, prema službenim podacima, u gotovo 1,5 milijuna prometnih nesreća poginule su 6.351 osobe, prenosi Dnevnik.hr.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas