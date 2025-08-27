Oglas

sramotno ponašanje

VIDEO / Ministar prometa divljao na autocesti, slučajno je sam sebe raskrinkao

N1 Info
27. kol. 2025. 10:46
turski ministar prometa divlja na autocesti
Turski ministar prometa izazvao je skandal nakon što je na društvenim mrežama objavio snimku brze vožnje.

Turski ministar prometa kažnjen je za prebrzu vožnju nakon što je objavio video u kojem, u jednom trenutku, vozi 225 kilometara na sat na autocesti. To je dvostruko više od dopuštene brzine.

Isječak, popraćen narodnom glazbom i dijelovima govora predsjednika Tayyipa Erdogana koji hvali vladinu infrastrukturu, prikazuje kako brzina kojom ministar Abdulkadir Uraloglu raste dok automobilom pretječe druge na autocesti Ankara–Nigde.

Policija ga kaznila

Prometna policija kasnije mu je izdala kaznu od 9.267 lira (oko 190 eura) zbog prekoračenja brzine, piše Reuters.

Suočen s osudama javnosti, Uraloglu je na X-u objavio kaznu. "Isprike našoj naciji", poručio je.

Maksimalna dopuštena brzina na turskim autocestama je 140 km/h. Prošle godine, prema službenim podacima, u gotovo 1,5 milijuna prometnih nesreća poginule su 6.351 osobe, prenosi Dnevnik.hr.

prebrza vožnja turska

