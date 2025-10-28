UDARI I DO 300 KM/H
VIDEO / Najsnažniji uragan godine sve bliže Jamajci: "Ovo je posljednja prilika da zaštitite svoje živote!"
Najjača oluja ove godine, uragan Melissa, dodatno jača uoči dolaska na kopno. Trenutno je riječ o uraganu pete kategorije s brzinom vjetra od čak 295 kilometara na sat, čime se svrstava među najjače uragane u povijesti Atlantika.
Uragan je već odnio sedam života, troje ljudi poginulo je na Jamajci tijekom priprema za oluju, troje u Haitiju, te jedna osoba u Dominikanskoj Republici. Meteorolozi i vlasti upozoravaju da bi Melissa mogla razoriti infrastrukturu Jamajke i odsjeći pojedine zajednice od ostatka zemlje.
15:48
prije 0 min.
"Posljednja prilika"
U najnovijem priopćenju Nacionalni centar za uragane (NHC) upozorio je stanovnike Jamajke da im je ovo posljednja prilika da zaštite svoje živote, dok se otok priprema za katastrofalne vjetrove uragana Melisse, prenosi CNN.
"Posljednja prilika da zaštitite svoj život. Ovo je iznimno opasna i po život prijeteća situacija! Sklonite se odmah", stoji u ažuriranju NHC-a objavljenom u deset sati po lokalnom vremenu.
Američki centar upozorio je da bi nepružanje adekvatnog skloništa moglo dovesti do teških ozljeda ili smrti.
"Kako biste se zaštitili od vjetra, najbolje što možete učiniti jest postaviti što više zidova između sebe i vanjskog prostora. Najsigurnije mjesto u zgradi je unutarnja prostorija bez prozora, po mogućnosti ona u kojoj niste izloženi opasnosti od pada stabala. Možete se prekriti madracem i staviti kacigu radi dodatne zaštite", poručili su iz NHC-a.
U istom upozorenju centar navodi da uragan Melissa i dalje jača, s najvećom trajnom brzinom vjetra od 295 kilometara na sat.
15:42
prije 6 min.
Uvjeri sve gori i gori
Uvjeti se na otoku ubrzano pogoršavaju. Oko uragana, s najjačim vjetrovima, počelo je zahvaćati južni dio Jamajke dok se Melissa približava obali, a očekuje se da će udar na kopno uslijediti u narednim satima.
15:42
prije 6 min.
Katastrofa povijesnih razmjera
Melissa bi mogla izazvati katastrofu povijesnih razmjera. Bit će to jedan od najsnažnijih uragana koji je ikada pogodio kopno u Atlantskom oceanu, oluja toliko moćna da bi mogla preoblikovati Jamajku za godine koje dolaze i izazvati humanitarnu krizu golemih razmjera.
Jamajka nikada ranije nije bila pogođena uraganom pete kategorije, a jedna agencija Ujedinjenih naroda već ga je opisala kao olujom stoljeća.
15:41
prije 7 min.
Klimatske promjene
Stručnjaci upozoravaju da su ovakva nagla pojačanja uragana sve češća pojava kako se Zemljina klima zagrijava.
