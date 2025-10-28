U najnovijem priopćenju Nacionalni centar za uragane (NHC) upozorio je stanovnike Jamajke da im je ovo posljednja prilika da zaštite svoje živote, dok se otok priprema za katastrofalne vjetrove uragana Melisse, prenosi CNN.

"Posljednja prilika da zaštitite svoj život. Ovo je iznimno opasna i po život prijeteća situacija! Sklonite se odmah", stoji u ažuriranju NHC-a objavljenom u deset sati po lokalnom vremenu.

Američki centar upozorio je da bi nepružanje adekvatnog skloništa moglo dovesti do teških ozljeda ili smrti.

"Kako biste se zaštitili od vjetra, najbolje što možete učiniti jest postaviti što više zidova između sebe i vanjskog prostora. Najsigurnije mjesto u zgradi je unutarnja prostorija bez prozora, po mogućnosti ona u kojoj niste izloženi opasnosti od pada stabala. Možete se prekriti madracem i staviti kacigu radi dodatne zaštite", poručili su iz NHC-a.

U istom upozorenju centar navodi da uragan Melissa i dalje jača, s najvećom trajnom brzinom vjetra od 295 kilometara na sat.