VIDEO / Netanyahu: Bio sam zapanjen kad sam vidio da je izraelski vojnik razbio kip Isusa

"Kao židovska država, Izrael njeguje i podržava židovske vrijednosti tolerancije i međusobnog poštovanja između Židova i vjernika svih vjera. Sve religije cvjetaju u našoj zemlji i pripadnike svih vjera smatramo jednakima u izgradnji našeg društva i regije. Jučer sam, kao i velika većina Izraelaca, bio zapanjen i ožalošćen kada sam saznao da je vojnik IDF-a oštetio katoličku vjersku ikonu u južnom Libanonu", rekao je Netanyahu na društvenoj mreži X.