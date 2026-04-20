VIDEO / Netanyahu: Bio sam zapanjen kad sam vidio da je izraelski vojnik razbio kip Isusa

20. tra. 2026. 12:34
FOTO: ANNA MONEYMAKER/Getty Images via AFP, X

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu najoštrije je osudio slike izraelskog vojnika koji oštećuje kip Isusa.

"Kao židovska država, Izrael njeguje i podržava židovske vrijednosti tolerancije i međusobnog poštovanja između Židova i vjernika svih vjera. Sve religije cvjetaju u našoj zemlji i pripadnike svih vjera smatramo jednakima u izgradnji našeg društva i regije. Jučer sam, kao i velika većina Izraelaca, bio zapanjen i ožalošćen kada sam saznao da je vojnik IDF-a oštetio katoličku vjersku ikonu u južnom Libanonu", rekao je Netanyahu na društvenoj mreži X.

Dodao je da najoštrije osuđuje ovaj čin, da vojne vlasti provode kaznenu istragu o ovom slučaju te da će poduzeti odgovarajuće oštre disciplinske mjere protiv počinitelja.

"Dok muslimani ubijaju kršćane u Siriji i Libanonu, kršćansko stanovništvo u Izraelu napreduje za razliku od drugih dijelova Bliskog istoka. Izrael je jedina zemlja u regiji u kojoj kršćansko stanovništvo i životni standard rastu", rekao je, prenosi Sky News.

Poručio je da je Izrael jedino mjesto na Bliskom istoku koje se pridržava slobode vjeroispovijesti za sve. "Izražavamo žaljenje zbog incidenta i zbog svake štete koju je prouzročio vjernicima u Libanonu i diljem svijeta", zaključio je Netanyahu.

Podsjetimo, tijekom vikenda pojavila se slika vojnika IDF-a kako maljem udara ikonu, a snimljena je u južnom Libanonu.

Analitičari su rekli da je slika snimljena u Debelu, jednom od sela u Libanonu gdje izraelska vojska djeluje protiv milicije Hezbollaha koju podržava Iran, kao odgovor na to što je skupina ispaljivala rakete na Izrael u znak podrške Iranu.

