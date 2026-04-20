VIDEO / Netanyahu: Bio sam zapanjen kad sam vidio da je izraelski vojnik razbio kip Isusa

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu najoštrije je osudio slike izraelskog vojnika koji oštećuje kip Isusa.
"Kao židovska država, Izrael njeguje i podržava židovske vrijednosti tolerancije i međusobnog poštovanja između Židova i vjernika svih vjera. Sve religije cvjetaju u našoj zemlji i pripadnike svih vjera smatramo jednakima u izgradnji našeg društva i regije. Jučer sam, kao i velika većina Izraelaca, bio zapanjen i ožalošćen kada sam saznao da je vojnik IDF-a oštetio katoličku vjersku ikonu u južnom Libanonu", rekao je Netanyahu na društvenoj mreži X.
Dodao je da najoštrije osuđuje ovaj čin, da vojne vlasti provode kaznenu istragu o ovom slučaju te da će poduzeti odgovarajuće oštre disciplinske mjere protiv počinitelja.
"Dok muslimani ubijaju kršćane u Siriji i Libanonu, kršćansko stanovništvo u Izraelu napreduje za razliku od drugih dijelova Bliskog istoka. Izrael je jedina zemlja u regiji u kojoj kršćansko stanovništvo i životni standard rastu", rekao je, prenosi Sky News.
Poručio je da je Izrael jedino mjesto na Bliskom istoku koje se pridržava slobode vjeroispovijesti za sve. "Izražavamo žaljenje zbog incidenta i zbog svake štete koju je prouzročio vjernicima u Libanonu i diljem svijeta", zaključio je Netanyahu.
As the Jewish state, Israel cherishes and upholds the Jewish values of tolerance and mutual respect between Jews and worshippers of all faiths. All religions flourish in our land and we view members of all faiths as equals in building our society and region.— Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) April 20, 2026
Podsjetimo, tijekom vikenda pojavila se slika vojnika IDF-a kako maljem udara ikonu, a snimljena je u južnom Libanonu.
Analitičari su rekli da je slika snimljena u Debelu, jednom od sela u Libanonu gdje izraelska vojska djeluje protiv milicije Hezbollaha koju podržava Iran, kao odgovor na to što je skupina ispaljivala rakete na Izrael u znak podrške Iranu.
