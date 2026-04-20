FOTO / Izraelski vojnik čekićem razbio Isusov kip, oglasila se vojska

Izraelska vojska u nedjelju je potvrdila da je jedan od njihovih vojnika oštetio kršćanski vjerski simbol u južnom Libanonu, rekavši da na incident gleda "s velikom ozbiljnošću", piše novinska agencija dpa.
U izjavi na X-u, vojska je rekla da ponašanje vojnika nije u skladu s vrijednostima koje se očekuju od njihovih snaga.
Vojska se referirala na ranije objavljenu fotografiju koja prikazuje muškarca u izraelskoj uniformi kako čekićem udara kip Isusa Krista srušenoga s raspela. Navedeno je da je početnim pregledom utvrđeno da fotografija prikazuje izraelskog vojnika u južnom Libanonu.
Vojska je izjavila da će se poduzeti odgovarajuće mjere protiv uključenih i dodala da će pomoći lokalnoj zajednici u obnovi raspela na njegovu izvornom mjestu. Otprilike svaki treći Libanonac je kršćanin.
Incident se dogodio nekoliko dana nakon što je američki predsjednik Donald Trump najavio 10-dnevno primirje između Izraela i milicije Hezbolaha koju podržava Iran. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu rekao je da bi izraelske snage trebale ostati u "pojačanoj sigurnosnoj zoni" u južnom Libanonu.
Vojska je izjavila da nastavlja s operacijama da uništi ono što je opisala kao "terorističku infrastrukturu" Hezbolaha u tom području i naglasila da nema namjeru oštetiti civilnu infrastrukturu, uključujući vjerske objekte ili simbole, navodi agencija dpa.
Vojska je uništila sve mostove u Libanonu preko rijeke Latanikako bi onemogućila pristup pograničnom području.
