Oglas

"incident"

FOTO / Izraelski vojnik čekićem razbio Isusov kip, oglasila se vojska

author
Hina
|
20. tra. 2026. 09:11
VOJNIK
X

Izraelska vojska u nedjelju je potvrdila da je jedan od njihovih vojnika oštetio kršćanski vjerski simbol u južnom Libanonu, rekavši da na incident gleda "s velikom ozbiljnošću", piše novinska agencija dpa.

Oglas

U izjavi na X-u, vojska je rekla da ponašanje vojnika nije u skladu s vrijednostima koje se očekuju od njihovih snaga.

Vojska se referirala na ranije objavljenu fotografiju koja prikazuje muškarca u izraelskoj uniformi kako čekićem udara kip Isusa Krista srušenoga s raspela. Navedeno je da je početnim pregledom utvrđeno da fotografija prikazuje izraelskog vojnika u južnom Libanonu.

Vojska je izjavila da će se poduzeti odgovarajuće mjere protiv uključenih i dodala da će pomoći lokalnoj zajednici u obnovi raspela na njegovu izvornom mjestu. Otprilike svaki treći Libanonac je kršćanin.

Incident se dogodio nekoliko dana nakon što je američki predsjednik Donald Trump najavio 10-dnevno primirje između Izraela i milicije Hezbolaha koju podržava Iran. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu rekao je da bi izraelske snage trebale ostati u "pojačanoj sigurnosnoj zoni" u južnom Libanonu.

Vojska je izjavila da nastavlja s operacijama da uništi ono što je opisala kao "terorističku infrastrukturu" Hezbolaha u tom području i naglasila da nema namjeru oštetiti civilnu infrastrukturu, uključujući vjerske objekte ili simbole, navodi agencija dpa.

Vojska je uništila sve mostove u Libanonu preko rijeke Latanikako bi onemogućila pristup pograničnom području.

Teme
izrael

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (1)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (1)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

