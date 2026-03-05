VIDEO / Panika i kaos u Bejrutu nakon poruke izraelske vojske

Izraelska vojska, koja neumorno napada Libanon, uputila je u četvrtak upozorenje bez presedana stanovnicima cijelog južnog predgrađa Bejruta da se evakuiraju uoči bombardiranja, što je izazvalo paničan bijeg stanovništva iz tog uporišta Hezbolaha.
Oglas
Libanon je u ponedjeljak uvučen u rat nakon prvog napada tog proiranskog pokreta na Izrael, kojim su tvrdili da žele "osvetiti" smrt iranskog vrhovnog vođu, ajatolaha Alija Hamneija.
Najmanje 77 ljudi ubijeno je od tada, a oko 90.000 je raseljeno zbog izraelskih zračnih napada, navode vlasti.
"Hitna poruka stanovnicima: spasite svoje živote i odmah napustite svoje domove", objavio je na platformi X glasnogovornik izraelske vojske koji govori arapski, navodeći rute za kretanje prema sjeveru i istoku.
Poziv koji se odnosi na cijelo južno predgrađe, gdje žive stotine tisuća ljudi, dosad je neviđen.
Tens of thousands of Lebanese flee the southern suburbs of Dahieh in Beirut following Israeli occupation threats to flatten its neighbourhoods. pic.twitter.com/lEO60WyuV7— Daniella Modos - Cutter -SEN (@DmodosCutter) March 5, 2026
Ubrzo nakon toga, neki su pucali u zrak kako bi upozorili građane, a na prilazima tim četvrtima stvorile su se goleme prometne gužve.
Izrael, čija je vojska ušla u nekoliko mjesta na jugu Libanona, u četvrtak je ponovio poziv na evakuaciju prostranog područja smještenog između granice i rijeke Litani, tridesetak kilometara sjevernije.
Ovi pozivi upućeni stanovništvu velikog dijela južnog Libanona, koji pokriva oko osam posto teritorija, "krše zakone ratovanja", ocijenila je nevladina organizacija Human Rights Watch (HRW).
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas