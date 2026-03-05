Oglas

"kršenje zakona ratovanja"

VIDEO / Panika i kaos u Bejrutu nakon poruke izraelske vojske

author
Hina
|
05. ožu. 2026. 17:33
People sit on the back of a vehicle as they wait in traffic, after the Israel's military issued evacuation orders of entire neighborhoods in Beirut's southern suburb
REUTERS/Claudia Greco

Izraelska vojska, koja neumorno napada Libanon, uputila je u četvrtak upozorenje bez presedana stanovnicima cijelog južnog predgrađa Bejruta da se evakuiraju uoči bombardiranja, što je izazvalo paničan bijeg stanovništva iz tog uporišta Hezbolaha.

Libanon je u ponedjeljak uvučen u rat nakon prvog napada tog proiranskog pokreta na Izrael, kojim su tvrdili da žele "osvetiti" smrt iranskog vrhovnog vođu, ajatolaha Alija Hamneija.

Najmanje 77 ljudi ubijeno je od tada, a oko 90.000 je raseljeno zbog izraelskih zračnih napada, navode vlasti.

"Hitna poruka stanovnicima: spasite svoje živote i odmah napustite svoje domove", objavio je na platformi X glasnogovornik izraelske vojske koji govori arapski, navodeći rute za kretanje prema sjeveru i istoku.

Poziv koji se odnosi na cijelo južno predgrađe, gdje žive stotine tisuća ljudi, dosad je neviđen.

Ubrzo nakon toga, neki su pucali u zrak kako bi upozorili građane, a na prilazima tim četvrtima stvorile su se goleme prometne gužve.

Izrael, čija je vojska ušla u nekoliko mjesta na jugu Libanona, u četvrtak je ponovio poziv na evakuaciju prostranog područja smještenog između granice i rijeke Litani, tridesetak kilometara sjevernije.

Ovi pozivi upućeni stanovništvu velikog dijela južnog Libanona, koji pokriva oko osam posto teritorija, "krše zakone ratovanja", ocijenila je nevladina organizacija Human Rights Watch (HRW).

