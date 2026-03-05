Oglas

iranski protuudari

Grlić Radman zaljevskim ministrima: Napadi na vas su "ničim izazvani"

author
Hina
|
05. ožu. 2026. 16:00
This frame grab taken from an AFPTV footage shows smoke billowing after explosions in Qatar's capital Doha on September 9, 2025.
JACQUELINE PENNEY / AFP or licensors / JACQUELINE PENNEY

Ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman izrazio je u četvrtak solidarnost sa zemljama Perzijskog zaljeva zbog “ničim izazvanih iranskih napada” i zahvalio im na pomoći hrvatskim državljanima na njihovu tlu.

Oglas

Gordan Grlić Radman sudjelovao je na videokonferenciji europskih šefova diplomacije zajedno s ministrima Zaljevskog vijeća za suradnju (GCC), koji su zajednički pozvali Iran da odmah prekine svoje “neopravdane” napade na zemlje Zaljeva, piše MVEP na X-u, unatoč činjenici da je riječ o protuudarima na mete koje je SAD koristio ne bili pokrenuo svoj ilegalni rat protiv Irana.

Dužnosnici su naglasili važnost stabilnosti globalnih energetskih tržišta, sigurnost i zaštitu lanaca opskrbe, pomorskih ruta i slobode plovidbe, koji su svi ugroženi zbog zastoja u Hormuškom i Bab-el-Mandebskom tjesnacu, vitalnim svjetskim putevima energenata i robe.

U GCC-u su Ujedinjeni Arapski Emirati, Saudijska Aaabija, Bahrein, Katar, Oman i Kuvajt. 

Hrvatski ministar izrazio je solidarnost s tim zemljama žrtvama odmazde Irana zbog rata koji su protiv njega u subotu pokrenule Sjedinjene Države i Izrael. Dosad su mete bile energetska postrojenja, ali i turističke destinacije u kojima borave mnogi Hrvati, u čijem povratku te zemlje surađuju s hrvatskim ministarstvom.

“Hrvatska će nastaviti ulagati sve napore kako bi omogućila siguran odlazak svojih građana, u bliskoj suradnji s EU-om i državama članicama GCC-a”, poručio je MVEP. 

Teme
Bliski istok Hrvatska vanjska politika Iran Izrael Napad na Iran SAD energetska sigurnost geopolitičke tenzije pomorske rute

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ