Ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman izrazio je u četvrtak solidarnost sa zemljama Perzijskog zaljeva zbog “ničim izazvanih iranskih napada” i zahvalio im na pomoći hrvatskim državljanima na njihovu tlu.
Gordan Grlić Radman sudjelovao je na videokonferenciji europskih šefova diplomacije zajedno s ministrima Zaljevskog vijeća za suradnju (GCC), koji su zajednički pozvali Iran da odmah prekine svoje “neopravdane” napade na zemlje Zaljeva, piše MVEP na X-u, unatoč činjenici da je riječ o protuudarima na mete koje je SAD koristio ne bili pokrenuo svoj ilegalni rat protiv Irana.
Dužnosnici su naglasili važnost stabilnosti globalnih energetskih tržišta, sigurnost i zaštitu lanaca opskrbe, pomorskih ruta i slobode plovidbe, koji su svi ugroženi zbog zastoja u Hormuškom i Bab-el-Mandebskom tjesnacu, vitalnim svjetskim putevima energenata i robe.
U GCC-u su Ujedinjeni Arapski Emirati, Saudijska Aaabija, Bahrein, Katar, Oman i Kuvajt.
Hrvatski ministar izrazio je solidarnost s tim zemljama žrtvama odmazde Irana zbog rata koji su protiv njega u subotu pokrenule Sjedinjene Države i Izrael. Dosad su mete bile energetska postrojenja, ali i turističke destinacije u kojima borave mnogi Hrvati, u čijem povratku te zemlje surađuju s hrvatskim ministarstvom.
“Hrvatska će nastaviti ulagati sve napore kako bi omogućila siguran odlazak svojih građana, u bliskoj suradnji s EU-om i državama članicama GCC-a”, poručio je MVEP.
