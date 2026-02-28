VIDEO / Pogođeni Burj Al Arab i aerodrom u Dubaiju

Iranski dron pogodio je i hotel s pet zvjezdica Burj Al Arab u Dubaiju. Pogođeni hotel, visok 321 metar i sa 60 katova, nalazi se na umjetnom otoku u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.
BREAKING: Iranian drone hit the five-star Burj Al Arab hotel in Dubai, UAE.— Clash Report (@clashreport) February 28, 2026
The 321-meter, 60-story tower stands on an artificial island. pic.twitter.com/SZaJrAUq3n
Burj Al Arab jedan je od najprepoznatljivijih hotela na svijetu i simbol luksuza Dubaija. Otvoren 1999. godine, izgrađen je na umjetnom otoku oko 280 metara od obale te je s kopnom povezan privatnim mostom. Visok je 321 metar i ima 60 katova, a arhitektonski je oblikovan poput jedra tradicionalne arapske brodice dhow.
Hotel se često opisuje kao "hotel sa sedam zvjezdica", iako službeno ima pet, a poznat je po ekskluzivnim apartmanima na dvije etaže, privatnim batlerima i helidromu na vrhu zgrade, koji je postao mjesto brojnih promotivnih događaja i sportskih spektakala.
Napad na zračnu luku u Dubaiju
Međunarodna zračna luka u Dubaiju pogođena je dronom. Nakon incidenta, u gradu je pokrenuta evakuacija stanovništva. Ljudi se upućuju u podzemna parkirališta.
⚡️ BREAKING: A drone struck Dubai International Airport— NEXTA (@nexta_tv) February 28, 2026
People in the city are being evacuated to underground parking lots. pic.twitter.com/EKpwLO37zu
