NOVI VAL NAPADA

VIDEO / Pogođeni Burj Al Arab i aerodrom u Dubaiju

N1 Info
28. velj. 2026. 23:34
Iranski dron pogodio je i hotel s pet zvjezdica Burj Al Arab u Dubaiju. Pogođeni hotel, visok 321 metar i sa 60 katova, nalazi se na umjetnom otoku u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

Burj Al Arab jedan je od najprepoznatljivijih hotela na svijetu i simbol luksuza Dubaija. Otvoren 1999. godine, izgrađen je na umjetnom otoku oko 280 metara od obale te je s kopnom povezan privatnim mostom. Visok je 321 metar i ima 60 katova, a arhitektonski je oblikovan poput jedra tradicionalne arapske brodice dhow.

Hotel se često opisuje kao "hotel sa sedam zvjezdica", iako službeno ima pet, a poznat je po ekskluzivnim apartmanima na dvije etaže, privatnim batlerima i helidromu na vrhu zgrade, koji je postao mjesto brojnih promotivnih događaja i sportskih spektakala.

Napad na zračnu luku u Dubaiju

Međunarodna zračna luka u Dubaiju pogođena je dronom. Nakon incidenta, u gradu je pokrenuta evakuacija stanovništva. Ljudi se upućuju u podzemna parkirališta.

Burj Al Arab Dubai

