VIDEO / Pogođeni Burj Al Arab i aerodrom u Dubaiju

Burj Al Arab jedan je od najprepoznatljivijih hotela na svijetu i simbol luksuza Dubaija. Otvoren 1999. godine, izgrađen je na umjetnom otoku oko 280 metara od obale te je s kopnom povezan privatnim mostom. Visok je 321 metar i ima 60 katova, a arhitektonski je oblikovan poput jedra tradicionalne arapske brodice dhow.