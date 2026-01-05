VIDEO / Predsjednik Kolumbije uzvratio Trumpu: "Rekao sam više nikada ne taknuti oružje, ali..."

Petro je dio mladosti proveo kao član ljevičarske gerilske skupine M-19, no ne vjeruje se da je ikada sudjelovao u borbama. Nakon demobilizacije sudjelovao je u izradi novog ustava 1991. godine, a kasnije je postao ugledan zastupnik. Bio je gradonačelnik kolumbijskog glavnog grada prije nego što je izabran za predsjednika.