gustavo petro pod napadom
VIDEO / Predsjednik Kolumbije uzvratio Trumpu: "Rekao sam više nikada ne taknuti oružje, ali..."
Donald Trump i njegov kolumbijski kolega dodatno su zaoštrili rat riječima, čime su još više podigli napetosti između dviju zemalja nakon što su američke snage napale Venezuelu kako bi s vlasti uklonile venezuelanskog čelnika Nicolása Madura.
Govoreći novinarima u zrakoplovu Air Force One u nedjelju, američki predsjednik zaprijetio je sličnom vojnom akcijom i protiv Kolumbije, rekavši da je ta južnoamerička zemlja „također jako bolesna” i da je „vodi bolesnik koji voli proizvoditi kokain i prodavati ga Sjedinjenim Državama”.
„Ima mlinove za kokain i tvornice kokaina i neće se time još dugo baviti”, dodao je Trump.
Iako je Kolumbija najveći svjetski proizvođač kokaina, nema dokaza da je predsjednik Gustavo Petro, koji je izabran 2022. godine, na bilo koji način uključen u tu djelatnost.
Zemlja je dugo bila blizak saveznik SAD-a u borbi protiv trgovine drogom i uživala je dvostranačku potporu u Washingtonu, no odnosi su se dramatično pogoršali otkako je Trump stupio na dužnost.
Trump o intervenciji na Kolumbiji: "Zvuči dobro"
Kolumbijskom trgovinom narkoticima uvelike upravljaju ilegalne naoružane skupine poput klana Gulf, Nacionalne oslobodilačke vojske (ELN) i disidentskih frakcija gerilske skupine Revolucionarne oružane snage Kolumbije (FARC), čija se većina članova demobilizirala nakon mirovnog sporazuma iz 2016. godine.
Na pitanje je li za Kolumbiju moguća vojna intervencija slična onoj u Venezueli, Trump je rekao: „Meni to zvuči dobro.”
Petro, bivši ljevičarski gerilac koji se demobilizirao 1990-ih, odbacio je optužbe rekavši: „Nisam nelegitiman i nisam narkodiler.
„Trump govori bez znanja. Prestanite me klevetati”, napisao je u objavi na mreži X.
„Ako oni [SAD] bombardiraju seljake, nastat će tisuće gerilaca u planinama. A ako pritvore predsjednika kojega velik dio zemlje voli i poštuje, oslobodit će ‘jaguara’ naroda”, upozorio je Petro, a prenosi Guardian.
Nekadašnji član gerilske skupine M-19
Petro je dio mladosti proveo kao član ljevičarske gerilske skupine M-19, no ne vjeruje se da je ikada sudjelovao u borbama. Nakon demobilizacije sudjelovao je u izradi novog ustava 1991. godine, a kasnije je postao ugledan zastupnik. Bio je gradonačelnik kolumbijskog glavnog grada prije nego što je izabran za predsjednika.
„Zakleo sam se da više nikada neću posegnuti za oružjem… ali za domovinu ću ponovno uzeti oružje”, rekao je.
Kolumbijski ministar obrane Pedro Sánchez objavio je u subotu da je pojačano osiguranje predsjednika.
Mnogi u kolumbijskoj desnoj oporbi svrstali su se uz Trumpa, no glasovi iz cijelog političkog spektra odbacili su prijetnje američkim napadom na Kolumbiju.
SAD je u rujnu opozvao vizu Petru nakon što je pozvao američke vojnike da ne izvršavaju nezakonite zapovijedi. U listopadu su uvedene financijske sankcije protiv Petra, njegove supruge i nekoliko bliskih suradnika.
Istodobno dok je SAD jačao vojnu prisutnost na Karibima i bombardirao sumnjive brodove s drogom kako bi izvršio pritisak na venezuelanskog Madura, američke snage provodile su i napade na plovila u istočnom dijelu Tihog oceana, uz kolumbijsku obalu.
