VIDEO / Putinove ruke pokrenule lavinu komentara: "Nešto nije u redu"

Ovo nije prvi put da se propitkuje Putinovo zdravlje. Isto se dogodilo nakon što su u studenom prošle godine, tijekom njegova boravka u Astanu u Kazahstanu, primijećeni neki bizarni trzavi pokreti njegovih nogu. Dok je govorio na konferenciji za novinare, čvrsto je držao govornicu ispred sebe dok su mu se noge trzale, naizgled nekontrolirano.