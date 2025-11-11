VIDEO / Putinove ruke pokrenule lavinu komentara: "Nešto nije u redu"

Rukovanje između Vladimira Putina i stručnjakinje za zdravstvo izazvalo je rasprave o njegovu zdravstvenom stanju, nakon što su pažljivi promatrači primijetili izbočene vene na njegovim rukama i neobično stezanje šake.
Vladimir Putin (73) sastao se s Jekaterinom Leščinskom (22), predsjednicom pokreta Zdrava domovina kako bi razgovarali o mogućnosti zabrane prodaje e-cigareta u zemlji.
Tijekom njihovog rukovanja, na Putinovoj desnoj ruci bile su vidljive izražene vene, istaknute tetive i tanka, izborana koža. Snimka tog trenutka prikazuje ruskog čelnika kako nervozno miče prstima i stišće ih u šaku ispod rukava sakoa, piše Daily Mail.
A new video surfaced of putin and there’s something really wrong with his hands. Russians online are starting to worry their ruler isn’t okay.— Saint Javelin (@saintjavelin) November 10, 2025
Nevertheless, we hope he never gets well. pic.twitter.com/NUmqwFMBnW
Nakon što se snimka proširila društvenom mrežom X, a potom i poljskim medijima, ukrajinski izvori sugerirali su da ruski diktator možda pati od bolova.
Poznati novinar i medijska ličnost Dmytro Gordon rekao je:
"Putin stišće ruke u nešto što nalikuje šakama. Izgledaju natečeno i bolno, s izrazito istaknutim venama na jednoj ruci.“
Drugi izvori, međutim, tvrde da Putin samo pokazuje uobičajene znakove starenja kod muškaraca, koje navodno pokušava sakriti kozmetičkim zahvatima, nakon više od četvrt stoljeća na vlasti.
Snimka je ponovno potaknula glasine o zdravstvenom stanju ruskog predsjednika, no Kremlj je sve tvrdnje da je Putin bolestan odbacio kao “lažne vijesti”.
Ovo nije prvi put da se propitkuje Putinovo zdravlje. Isto se dogodilo nakon što su u studenom prošle godine, tijekom njegova boravka u Astanu u Kazahstanu, primijećeni neki bizarni trzavi pokreti njegovih nogu. Dok je govorio na konferenciji za novinare, čvrsto je držao govornicu ispred sebe dok su mu se noge trzale, naizgled nekontrolirano.
