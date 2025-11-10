Ovo je pravi problem zašto vam rublje nakon pranja ima neugodan miris – nije do perilice

Ako rublje ostane u perilici nakon završetka pranja, ili stoji mokro u košari prije nego što ga objesite, vlaga ostaje “zarobljena” u tkanini. To je idealno mjesto za razvoj plijesni i bakterija, koje najčešće uzrokuju neugodan miris koji se često „miješa“ s ugodnim mirisom deterdženta ili omekšivača.