Ovo je pravi problem zašto vam rublje nakon pranja ima neugodan miris – nije do perilice
Oprali ste rublje. Imate dobar deterdžent, dobru perilicu, dobar omekšivač, ali nakon pranja i sušenja čisto rublje ima onaj neugodno čudan miris. U čemu je zapravo problem?
Najčešće problem nije u perilici rublja, iako ponekad i ona može biti uzrok, nego je greška u načinu sušenja i uvjetima u kojima se sušenje odvija, piše Nova.rs.
Predugo stajanje mokrog rublja u perilici ili košari
Ako rublje ostane u perilici nakon završetka pranja, ili stoji mokro u košari prije nego što ga objesite, vlaga ostaje “zarobljena” u tkanini. To je idealno mjesto za razvoj plijesni i bakterija, koje najčešće uzrokuju neugodan miris koji se često „miješa“ s ugodnim mirisom deterdženta ili omekšivača.
Nedostatak pravilne ventilacije pri sušenju
Sušenje rublja u prostoriji bez prozora ili bez protoka zraka (ventilator, otvorena vrata/prozor) znači da vlažni zrak ostaje u prostoru, vraća se u tkanine i sprječava potpuno isparavanje vlage. Tkanine ostaju djelomično vlažne iznutra, što stvara neugodan miris i „pokvaren“ osjećaj.
Predugo, ali sporo sušenje
Kada rublje stoji dugo na sušilici ili vješalici i polako se suši, a čarape, rukavi ili deblje tkanine su previše zbijeni, moguće je da unutrašnjost tkanine i dalje zadrži vlagu, što pogoduje rastu plijesni i bakterija.
Previše odjeće na sušilici / pretrpana sušilica
Ako pretrpate sušilicu ili objesite previše rublja jedno preko drugog, zrak ne može cirkulirati između odjevnih predmeta. Vlaga tada ne može izaći iz tkanine, nego ostaje zarobljena.
Ostatci deterdženta i nečistoća
Deterdžent ili omekšivač koji se ne isperu dobro mogu ostaviti naslage na tkanini. Te naslage mogu „zarobiti“ vlagu, hraniti bakterije ili plijesan i stvarati neugodan miris čak i kad rublje izvana izgleda i djeluje suho. Također, perilica koja se ne čisti redovito – gumene brtve, ladice za deterdžent i unutarnji dijelovi – može prenijeti neugodne mirise na rublje.
Prevelika vlažnost u prostoriji
Čak i ako se rublje suši u sušilici, ako je prostorija u kojoj se nalazi previše vlažna (zrak s visokim udjelom vlage), rublje se suši sporije, a mirisi ostaju. Također, vlagu iz rublja mogu upiti namještaj i zidovi, pa se kasnije vraća u tkanine.
Neodgovarajući materijali ili tkanine
Deblje tkanine, sintetika pomiješana s pamukom ili višeslojni predmeti (majice s kapuljačom, flanel košulje…) skloniji su zadržavanju vlage u unutarnjim vlaknima i potrebno im je dulje da se potpuno osuše.
Konkretne metode kako spriječiti ili ukloniti neugodan miris
Evo savjeta, temeljenih na izvorima, što treba činiti da rublje ne smrdi nakon sušenja:
- Odmah izvadite rublje iz perilice čim se ciklus pranja završi i što prije ga prebacite na sušenje. Ne ostavljajte mokro rublje da stoji.
- Dodatna centrifuga – dodatno okretanje pomaže da rublje izađe „suše“ iz perilice, što skraćuje vrijeme sušenja i smanjuje vlagu u tkanini.
- Dobar protok zraka – otvorite prozor, koristite ventilator i objesite odjeću s razmakom između komada, kako bi zrak mogao doprijeti do svih dijelova.
- Isušivač zraka – ako je prostor vlažan, uređaj koji uklanja vlagu iz zraka može pomoći da se rublje brže osuši i da se mirisi ne zadrže.
- Pravilno održavanje perilice – čistite gumene dijelove, ladicu za deterdžent, brtvu oko vrata te povremeno pokrenite ciklus pranja na visokoj temperaturi s bijelim octom ili posebnim sredstvima za čišćenje perilica rublja.
- Prirodna sredstva protiv mirisa – koristite bijeli ocat, sodu bikarbonu ili limunov sok tijekom pranja ili namakanja; njihove kiseline neutraliziraju bakterije i plijesan.
- Manje rublja na sušilici – pravilno razdvojite odjeću kako se predmeti ne bi dodirivali, jer se između njih može zadržati vlaga.
- Sunce kad god je moguće – sušenje rublja na suncu i svježem zraku ubija bakterije i plijesan te omogućuje da rublje „diše“.
- Najbolje je sušiti rublje na otvorenom – izravno izloženo sunčevoj svjetlosti i prirodnom protoku zraka. Ako to nije moguće i sušite u zatvorenom prostoru, prostor mora biti dezinficiran, prozračen i bez zadržavanja vlage.
