Autoprijevoznik Milomir Jaćimović i njegov sin Milan točno u 10 sati započeli su štrajk glađu ispred Banovine u Novom Sadu. Ispred te zgrade okupljaju se i građani, javlja N1 Srbija.
Jaćimović je poznat po tome što je proteklih mjeseci besplatno prevozio studente i građane u Srbiji na prosvjede. Više je puta bio privođen i kažnjavan, a sada je započeo štrajk glađu jer su mu oduzeta sva vozila. Ukupno posjeduje sedam autobusa.
"Obećao je da će nas u cijelom svijetu zgaziti"
"Više nije riječ samo o meni i mom sinu. Riječ je i o mojim vozačima, njihovim obiteljima. Ostali smo bez egzistencije, a državi moram plaćati obveze. Sramota me to više i reći, ali ja sam mrtav čovjek, pa kad sam već mrtav čovjek, odlučio sam ovo. Mi državu nemamo, imamo samo korumpiranu vlast na čelu s Aleksandrom Vučićem. Danas sam ja ovdje, Dijana je u Beogradu. Sve nas ovo čeka, čovjek nas želi uništiti. Obećao je da će nas u cijelom svijetu zgaziti“, rekao je Jaćimović za N1 Srbiju.
Naveo je da su mu dva vozila u GSP-u, jedno u Novom Sadu, a tri na Makišu.
"Ta su vozila uzeta zbog Interpolove provjere, a sva su moja vozila već prošla tu provjeru. Kad se vozilo uveze, 60 dana se ne može prodati niti otuđiti jer prolazi kroz Interpolovu provjeru“, objasnio je.
"Htjeli su me uništiti, uspjeli su"
Jaćimović je rekao da su mu zahtjevi jednostavni – da mu se vrate autobusi i ponište neutemeljene prijave i kazne. "Htjeli su me uništiti, pa evo, uspjeli su. Narod to neće zaboraviti. Odavde ne odlazim, a imam informaciju da mi žele oduzeti skrbništvo“, dodao je.
Jaćimović, koji je samohrani otac, rekao je da nije želio da mu se maloljetni sin pridruži u štrajku glađu, no on je to sam odlučio i otac nije mogao utjecati na njegovu odluku.
