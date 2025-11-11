Oglas

Važna obavijest

Provjerite police! Zbog pesticida se povlači začin

11. stu. 2025. 08:16
začini, češnjak, cimet, đumbir, kuhinja
Pixabay / ilustracija

Državni inspektorat Republike Hrvatske obavještava potrošače o opozivu proizvoda SCHANI KASOORI METHI LEAVES (osušeni listovi piskavice), 100 g, LOT broja 11/KM, najbolje upotrijebiti do 30.11.2026., zbog povišene razine pesticida klorpirifosa.

Proizvod nije u skladu s Uredbom Komisije (EZ) br. 396/2005 o maksimalnim razinama ostataka pesticida u ili na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla i o izmjeni Direktive Vijeća 91/414/EEZ.

Podaci o proizvodu:

  • Izvoznik: M/S. Noble Dehydrates, Indija
  • Dobavljač: Global Foods Trading Gmb, Biebesheim, Njemačka
  • Maloprodaja: BIOCELERATOR d.o.o. (Spicy peacock), Rijeka

Obavijest se odnosi isključivo na proizvod sa gore navedenim podacima, navodi DIRH.

Osušeni listovi piskavice
DIRH
