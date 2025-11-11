Maksim Kamenjecki za N1
Dramatična analiza iz Kijeva: Zašto je pred Ukrajinom najteža zima od početka rata?
Profesor s Instituta za međunarodne odnose Maksim Kamenjecki javio se uživo iz Kijeva u program Novog dana s našim Tihomirom Ladišićem.
Maksim Kamenjecki navodi da događaji na bojišnici zabrinjavaju: "Uz jednu relativno novu taktiku kad Rusi pokušavaju napraviti ono što rade u Hersonu, uništavaju grad s civilima. Nastoje prenijeti ovu praksu na druge velike gradove koje ne mogu zauzeti, u blizini bojišnice gdje nisu učinkoviti proturaketni sustavi - govorim o Harkivu, Dnjepru, Zaporižju, Odesi. Rusi usmjeravaju balističke krstareće projektile na gradove i tamo je izuzetno teško. To izgleda dosta dramatično."
"Rusi čekaju da se spuste temperature"
Poruka ukrajinskog vodstva?
"Volodimir Zelenski je rekao da je ovo najteža zima za Ukrajinu. Rusi će ciljano gađati energetiku. Kada Rusi pogode prijenosne kapacitete onda čak i nuklearne elektrane na zapadu Ukrajine moraju biti zaustavljene jer struju treba trošiti ili prestati proizvoditi. Rusi čekaju da se spuste temperature, enormno su visoke za ovo doba godine. Grijanje je upaljeno. Čim padnu temperature Rusi će prijeći s udarima na centrale koje proizvode toplu vodu za centralno grijanje kako bi stvorili nemoguće uvjete za život, to im je cilj", govori nam profesor.
"Ukrajina se nalazi u izuzetno teškim uvjetima"
Postoje li naznake mira u Ukrajini?
"Za sada ne postoje. Ne pokazuju se takve naznake", odgovara profesor.
Komentirao je i prioritete ukrajinskog političkog vrha: "Treba izbalansirati opskrbu bojišnice svim materijalima, regrutirati ljude, energetska i ostala infrastruktura, civili, pitanje međunarodne potpore jer se Ukrajina nalazi u izuzetno teškim uvjetima. Ključna nam je pomoć partnera izvana. Tu također nastaju problemi. Ukrajina mora voditi i borbu protiv korupcije. U našim uvjetima to može imati katastrofalne posljedice."
"Udarac za Zelenskog"
Koliko je borba protiv korupcije uzdrmala ukrajinskog predsjednika Zelenskog?
"To je udarac za popularnost predsjednika Zelenskog, to je glavna optužba. Ta ekipa nije bila briljantna po pitanjima korupcijskih problema. To je uzdrmalo ukrajinsko stanovništvo i oponente koji to stalno koriste kao optužbe, sada imaju karte u rukama", tvrdi profesor.
